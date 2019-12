Cioloș, despre Teodorovici: Eu n-aș comenta ce spune acest saltimbanc

Dacian Cioloș a declarat, referitor la acuzațiile lui Eugen Teodorovici conform cărora Guvernul pregătește măsuri de austeritate, că nu vrea să comenteze ce spune acest „saltimbanc”. El a afirmat că fostul ministru ar trebui să spună românilor de ce au ajuns finanțele țării în situația actuală, potrivit Mediafax.





„Eu n-aș comenta ce spune acest saltimbanc. Îmi pare rău pentru dânsul, pentru că îl cunosc de mai multă vreme și acum 10-15 ani aveam impresia că e un om serios. Dacă dânsul asta înțelege prin politică, nu prea am ce să comentez. Dânsul a demonstrat de ce-i capabil să facă în perioada cât a fost la guvernare. Acum ar fi bine să își vadă de partid, de reforma partidului și să explice românilor de ce a adus finanțele României în această situație, ca ministru de Finanțe. În rest, nu mi-aș pierde prea mult vremea în a comenta astfel de afirmații”, a afirmat Dacian Cioloș, duminică, la Digi 24.





Referitor la faptul că social-democrații atrag atenția că problema bugetului poate fi rezolvată doar cu măsuri de austeritate, liderul PLUS a spus că PSD nu e în măsură să comenteze. PSD ar trebui să explice cum s-a ajuns în această situație, mai consideră Cioloș.





„Asta o să decidă Guvernul Orban și nu mai e treaba PSD. PSD ar trebui să explice acum de ce am ajuns în situația asta, pentru că nu cred că e cazul ca cineva să aibă impresia că suntem în situația asta fiindcă Guvernul Orban a guvernat prost într-o lună de zile sau nici măcar o lună de când a preluat guvernarea. Suntem în această situație pentru că am fost aduși aici de guvernarea iresponsabilă a PSD-ului. Așa că PSD-ul nu mai e în situația să ne dea lecții despre cum o să fie austeritate. Dacă o să fie o situație dificilă e pentru că ne-au adus în situația asta și acum noi va trebui să găsim soluțiile pentru a ieși din situația asta și a da o perspectivă clară României”, a explicat Cioloș.





El a adăugat că o situație cu o creștere economică așa mare și un deficit bugetar cam la același nivel a mai fost doar în 2008.





„Vă dați seama unde am ajuns? Cu o creștere economică de 4, 4 și ceva la sută, să ai un deficit de peste 4%. Numai în 2007, în 2008 am fost în situația asta. Și da, țin minte eram și eu în Guvern atunci, eram ministru independent al Agriculturii, dar vedeam cum se aruncă cu banii în campanie, în stânga și în dreapta, pentru că asta înțelegeau politicienii că trebuie făcut în campanie. Era creștere economică de 6-7%, un deficit cred că de 7-8% și știm foarte bine ce s-a întâmplat apoi, au plătit alții oalele sparte. Acum trebuie să evităm situația asta și cred că se poate evita cu o guvernare înțeleaptă, cu măsuri de reduceri de cheltuieli inutile”, a conchis liderul PLUS.





Eugen Teodorovici a declarat, într-o conferință de presă susținută la sediul PSD, că Executivul nu are în vedere majorarea pensiilor și salariilor, în contextul în care nu sunt prevăzute creșteri în bugetele pe următorii trei ani în acest scop.