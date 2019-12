Scandal în USR după excluderea Olimpiei Ardelean. Peste 100 de membri cer echipei Barna să înceteze cu „execuțiile politice”

Peste 100 de membri USR cer conducerii partidului să revină asupra deciziei de excludere a Olimpiei Ardelean, acuzând „execuții politice” ale celor care s-au manifestat critic față de conducerea partidului, potrivit unui mesaj postat pe Facebook de senatorul Mihai Goțiu.

„Colega noastră Olimpia Ardelean, membru al Biroului Județean Ilfov, a fost exclusă pe baza unei postări de pe contul ei personal de Facebook, în care sesiza nereguli din cadrul organizației județene. De fapt, un avertizor de integritate a fost exclus din USR pentru că și-a făcut treaba, pentru că deranjează. Motivarea majorității de 13 care a votat excluderea în Biroul Național a fost că postarea Olimpiei Ardelean a adus prejudicii de imagine partidului și astfel s-au pierdut voturi în campania de Prezidențiale, prejudiciu de altfel nedovedit ci calificat ca fiind ”potențial”. Genul acesta de execuții politice nu au nimic de-a face cu valorile USR iar noi, subsemnații, nu tolerăm așa ceva. Prin ceea ce s-a întâmplat aseară, USR a pierdut masiv într-un aspect esențial al lui: libertatea de exprimare și respectul pentru dreptul la opinie al membrilor”, se arată în mesajul semnat de 117 USR-iști, printre care parlamentarii Cristian Seidler, Tudor Benga, Stelian Ion, Mihai Goțiu, Prisnel Adrian, Vlad Alexandrescu, Mihai Botez și Florina Presadă.Pe 8 noiembrie Oli Ardelean a scris pe Facebook despre președintele filialei locale USR Ilfov că a amplasat la Buftea niște banere, în precampanie, fără să aibă autorizație, iar jumătate din Biroul Județean al organizației a considerat că este în regulă o astfel de acțiune.„Jumătate din Biroul Județean USR Ilfov a spus că e OK dacă un membru președinte de filială locală (Buftea, Adrian Ciobanu îl cheamă, voia să fie și primar) a montat banere fără autorizație în precampanie. Că nu e ceva ilegal, că a fost o «greșeală» făcută cu «bune intenții». Deși i s-a spus de coordonatorul de campanie județean să nu facă asta, li s-a spus tuturor în toate filialele locale să nu monteze banere fără autorizație. El a ignorat, a montat și apoi s-a mai și victimizat pe Facebook pe pagina oficială a filialei USR Buftea că oamenii răi i-au dat jos banerele. Montate ilegal. Postare în care a băgat și câteva minciuni. Apoi, întrebat de președintele filialei dacă a avut autorizație spune că da, o trimite când ajunge la calculator. Nu avea. Dar e ok pentru unii să păstrăm ca membru un astfel de individ. Și eu duminică ar trebui să votez USR? Când știu că Barna a făcut la fel cu semnăturile false de la fără penali cumpărate printr-o firma de promoteri de USR (vreo 20k la număr din alea 1 milion) pe care angajatul lui din secretariatul general, Ciprian Necula, voia să le trimită la primarii? De ce a trebuit să fac super scandal la sediul USR? Și Barna a minimizat totul încercând să dea vina pe mine, că am o vendetă personală. Ce zici Cornel Zainea? E ok?”, a povestit pe Facebook, la începutul lunii noiembrie, Oli Ardelean.