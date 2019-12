Calendarul primei asumări de răspundere: Guvernul Orban, așteptat în Parlament joi. Situație incertă privind asumarea pe proiectul de lege privind justiția

Articol actualizat

Conducerea Parlamentului a decis miercuri, în ședința Birourilor Peramanente reunite ca joi la ora 12 Guvernul Orban să-și asume răspunderea pe pachetul de legi referitoare la plafoane, transportul școlar și justiție. Opoziția - PSD susține că asumarea pe proiectul privind justiția este inutilă având în vedere că Senatul a adoptat o lege care face modificările în sesnul dorit de Executiv.







UPDATE Premierul Ludovic Orban a anunțat că Executivul va decide joi, înainte de a veni în Parlament, forma finală a legilor pe care își asumă răspunderea.





"Evident vom lua act de acest vot la Senat și vom decide în consecință. (...) E posibil de exemplu să nu mai includem în proiect decât acea prorogare referitoare la termenul de la 2 la 4 ani. E posibil să primim amendamente referitoare la abrogare sau alt termen de prorogare și ayunci vom discuta”, a spus Orban.





Senatorul PSD Robert Cazanciuc susține că Guvernul ar trebui să retragă proiectul de asumare a răspunderii pe modificarea legilor justiției, deoarece acesta a rămas fără obiect, în condițiile în care o lege asemănătoare a fost adoptată în Parlament și trimisă deja la promulgare.



”Nu e un absurd, e o insultă pur și simplu la adresa Parlamentuluiși la adresa poporului român. Am încercat să explic la nivelul Biroului Permanent Reunit astăzi că acest proiect pe pachetul de Justiție au rămas, practic, fără obiect. Noi am decis în Comisia juridică de ieri să prorogăm termenul referitor la pensionarea anticipată la 20 de ani cu doi ani de zile, nu cu un an de zile. De asemenea, să prorogăm intrarea în vigoare a completelor de trei cu un an de zile. Votul în comisie a fost ieri unanim. CSM și MJ au susținut acest punct de vedere. E o soluție foarte bună în momentul de față pentru a lua o eventuală presiune asupra sistemului judiciar. Astăzi în plen acest proiect de lege a primit vot unanim. E o procedură parlamentară care s-a finalizat astăzi, proiectul aplecat la promulgare la președinte. Practic acest proiect a rămas fără obiect”, a spus Robert Cazanciuc, în Parlament.





De altfel, palamentarii PSD vor depune un amendament prin care vor cere ca Executivul să renunțe la asumarea răpunderii pe proiectul privind justiția.







Reamintim că la Comisia Juridică din Senat, parlamentarii PNL și reprezentatul minsterului Justiției au fost de acord și au votat în consens raportul care modifică legea 303/2004 și legea 304/2004.





Pe repede înainte, comisia Juridică din Senat au adoptat prorogarea termenului referitor la intrarea în vigoare a pensionării anticipate a magistraţilor până la 1 ianuarie 2022. Totodată, senatorii jurişti au decis prorogarea pentru 1 ianuarie 2021 termenul de la care numărul judecătorilor în completurile inferioare va creşte de la doi la trei. Senatul a adoptat miercuri cu unanimitate raportul propus de Comisia Juridică.







De precizat este că, opoziția are posibilitatea să atace a Curtea Constituționale asumările de răspudere ale Guvernului.



Potrivit deciziei Parlamentuli ​​Guvernul Orban este așteptat joi, la ora 12.00, în Parlament pentru asumarea privind pachetul de legi referitoare la justiție, plafoanele și transportul școlar. Parlamentarii pot depune amendamente pînă la ora 10.00 la cele trei proiecte de lege pe care Guvernul vrea să-și asume răspunderea.



Șeful Cancelariei premierului, Ionel Dancă, a anunțat miercuri că Guvernul a adoptat în ședința de marți cele trei proiecte pentru care urmează să-și asume răspunderea în Parlament, respectiv pentru modificarea legilor justiției și a OUG 51 și pentru adoptarea Legii plafoanelor.”În ședința de Guvern au fost propuse spre dezbatere și adoptare proiectele de lege pentru care Guvernul urmează să-și asume răspunderea în Parlament. Vorbim de proiectul de modificare a legilor Justiției, în sensul amânării pensionării anticipate a magistraților, despre creșterea vechimii pentru accederea la INM a magistraților și despre situațiile legate de completele de judecată din trei. Având în vedere disfucționalitățile grave care ar urma să aibă loc în actul de Justiție, Guvernul urmează să-și asume răspunderea în Parlament”, a declarat Ionel Dancă.El a precizat că al doilea proiect de lege este cel care vizează transportul rutier intrajudețean pentru a rezolva problema transportului școlar. ”Soluția adoptată este aceea de a permite actualilor operatori care dețin licențe de transport să preia copii școlari și persoanele vârstnice și cu dizabilități”, a adăugat Dancă.El a mai spus că cea de-a treia lege pentru care Executivul își va asuma răspunderea este cel al plafoanelor bugetare pentru 2020, proiect care va fi trimis miercuri în Legislativ. ”Este o necesitate absolută adoptarea acestui proiect pentru că este absolut vital ca până la finalul anului să avem proiectul de buget pentru 2020. Este un proiect de act normativ în baza căruia urmează ca autoritățile locale să-și elaboreze propriile bugete și să dea drumul la proiectele de investiții”, a mai spus Ionel Dancă.Știre în curs de actualizare