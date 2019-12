PSD lasă fără obiect asumarea răspunderii Guvernului pe tema Justiției/ Senatul a adoptat amânarea pensionării anticipate a magistraților cu doi ani

Senatul a aprobat, cu unanimitate, amânarea pensionării anticipate a magistraților cu doi ani, până în 2022. De asemenea, senatorii au amânat cu un an suplimentarea completurilor inferioare de la 2 la 3 judecători. Senatul este cameră decizională astfel încât modificările merg la promulgare. Votul de la Senat (unde PSD deține majoritatea) în contextul în care Guvernul a anunțat, marți în ședință, că își asumă răspunderea pentru amânarea pensionării anticipate a magistraților.





”Nu e un absurd, e o insultă pur și simplu la adresa Parlamentuluiși la adresa poporului român. Am încercat să explic la nivelul Biroului Permanent Reunit astăzi că acest proiect pe pachetul de Justiție au rămas, practic, fără obiect. Noi am decis în Comisia juridică de ieri să prorogăm termenul referitor la pensionarea anticipată la 20 de ani cu doi ani de zile, nu cu un an de zile. De asemenea, să prorogăm intrarea în vigoare a completelor de trei cu un an de zile. Votul în comisie a fost ieri unanim. CSM și MJ au susținut acest punct de vedere. E o soluție foarte bună în momentul de față pentru a lua o eventuală presiune asupra sistemului judiciar. Astăzi în plen acest proiect de lege a primit vot unanim. E o procedură parlamentară care s-a finalizat astăzi, proiectul aplecat la promulgare la președinte. Practic acest proiect a rămas fără obiect”, a spus Robert Cazanciuc, în Parlament.





Senatorul PSD Robert Cazanciuc susține că Guvernul ar trebui să retragă proiectul de asumare a răspunderii pe modificarea legilor justiției, deoarece acesta a rămas fără obiect, în condițiile în care o lege asemănătoare a fost adoptată în Parlament și trimisă deja la promulgare.