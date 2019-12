Marcel Ciolacu: Nu exclud o alianţă pentru reîntregirea stângii la următoarele alegeri, inclusiv cu partidul lui Ponta

„Nu exclud o alianţă pentru reîntregirea stângii la următoarele alegeri, inclusiv cu partidul condus de Victor Ponta. Nicio problemă. (...) Trebuie să recunoaştem, PSD trece o perioadă de traversare a deşertului. Adevărat. Avem un timp foarte limitat, până la congres. Este o nouă restartare, trebuie să convingem oamenii de bunele noastre intenţii şi să redevenim cel mai important partid de stânga. (...) Am discuţii nu de alianţe - pentru că nu preşedintele partidului trebuie să decidă alianţele, ci forul partidului - ca preşedinte al Camerei am discuţii cu domnul Victor Ponta şi este logic, la un moment dat, stânga să se reunească (...) atunci când există o decizie şi un eveniment electoral important - alegerile locale sau alegerile generale”, a afirmat Ciolacu la TVR1, conform Agerpres.De asemenea, el a menţionat că a vorbit, în ultimele zile, cu Sorin Grindeanu, pe care îl consideră „un om politic valoros, care doreşte să reintre în politică”.„Pe mine m-ar bucura foarte mult să facă acest gest (...) Eu îl văd un tânăr politician cu experienţă, bune şi rele, care mai are ceva de spus în politică. Şi nu este singurul”, a adăugat Ciolacu.În opinia sa, este îndreptăţită revenirea în PSD a celor care "au fost excluşi abuziv", negocierea se face pe baza unor principii. Astfel, Ciolacu a precizat că nu este de acord cu condiţiile lui Adrian Ţuţuianu de revenire în PSD."Nu sunt compatibil cu condiţiile: "ca să vin eu, pentru că mi s-a făcut o nedreptate, să plece x, y, z". Să îndrept nedreptatea, făcând alte nedreptăţi. Eu nu funcţionez aşa. Îmi pare rău. Îi urez succes", a spus Ciolacu.Referindu-se la eventuala revenire a unor foşti membri PSD în partid, el a explicat: "Noi creăm cadrul, deciziile sunt personale".Ciolacu a mai apreciat că are o relaţie "foarte corectă" cu liderul ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu."Am găsit întotdeauna echilibru în dânsul. Au existat păreri total contrare în continuarea guvernării. Îmi pare rău că au existat acestea. Lucrurile au dus şi la pierderea guvernării de către PSD. Pentru domnul preşedinte Tăriceanu chiar am un respect cuvenit. Cred că PSD nu exclude nici o alianţă cu ALDE", a punctat Ciolacu.