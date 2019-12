Mircea Dușa și-a dat demisia din funcția de prefect de Mureș la 5 săptămâni de la instalarea noului Executiv: ”Când se schimbă un guvern, așa e normal”

Prefectul județului Mureș, Mircea Dușa, fost ministru al Apărării Naționale, și-a depus, marți, demisia din funcție: „Am demnitate și onoare. (...) Atunci când se schimbă un guvern, așa e normal”. Mircea Dușa a declarat, corespondentului Mediafax, că marți a trimis la București demisia sa din funcție.





„Am transmis cererea de eliberare din funcția de prefect în această dimineață (marți n.r.). Eu am demnitate. Am avut atâtea funcții în administrația din România încât am ajuns la momentul în care nu mă mai interesează funcțiile. Am și eu demnitate și onoare și nu pot să fiu demagog. Eu sunt o persoană respectată de oameni și nu pot să fiu azi așa, mâine așa. Consider că atunci când se schimbă un guvern, așa e normal”, a spus Dușa.





Acesta a precizat că nu poate face „afirmații opuse legat de obiectivul de guvernare”.





„Am considerat că e mai bine așa. Nu pot să fac afirmații opuse legat de obiectivul de guvernare. Până acum câteva zile se vorbea de creșteri salariale din ianuarie. Acum se vorbește de înghețarea lor”, a adăugat Dușa.





Acesta a preluat conducerea Prefecturii Mureș de mai mult de un an. Anterior, Mircea Dușa a fost ministru al Apărării Naționale.