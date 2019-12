LIVETEXT/VIDEO Pensiile speciale, în dezbaterea Comisiei de Muncă din Camera Deputaților. Deputații discută despre menținerea pensiilor speciale pentru militari

Deputații dezbat marți, în Comisia de Muncă, reglementarea pensiilor speciale. Pe agenda comisiei se află trei proiecte de lege pe acesta temă depuse de PNL, USR și PSD. Parlamentarii au decis să discute pe proiectul depus de liberali care prevede menținerea pensiilor speciale doar pentru militari.









UPDATE ora 13.30 Cătălin Trăistaru, Sindicatul grefierilor: Justiția nu se poate face fără grefieri. Personalul auxiliar din instanțe și parchete are aceleași incompatibilități ca magistrații, nu putem avea alte activități în afară de cele didactice. Lucrăm nu 8, ci 12 ore pe zi. Aceste proiecte de abrogare încalcă principiul predictibilității: nu putem să ne jucăm cu viața omului, acum îi dăm, apoi îi tăiem. Din categoria noastră sunt aproape 3.000 de beneficiari de pensie, nu cred că suntem o povară chiar atât de mare. Solicităm respingerea celor două proiecte







UPDATE ora 13.20 Reprezentantul diplomaților pensionari: "Noi am plătit acel 2, 3, 5% pensie suplimentară în valută. Am plătit mai mult decât trebuia. Această sumă s-a transferat la Ministerul de Externe, care nu știu dacă a transferat-o la Casa Națională de Pensii (...) Este vorba de recompensă, nu de privilegii. Eu am 70 de ani, am colegi care sunt la azil. dacă le luați această pensie, ce fac ei?"





UPDATE ora 13.05 Mircea Dogaru Sindicatul militarilor: "Noi, militarii, suntem discriminați pentru că nu facem parte din sistemul public. Sfânta contributivitate există din 1991. Am contribuit de ne-a durut capul, dar nu la Casa Națională de Pensii, ci la casele noastre sectoriale. Unde nu există contract de muncă, nu există pensie. (...)Civilii au contracte de muncă pe 8 ore iar militarii, au contracte de activitate și untem la dispoziție 24 de ore, iar pe timp de război primim glonțul. Respingem orice proiect de plafonare. Noi avem soldă de rezervist, nu pensie. Avem o medie de 2.700 de lei la pensie. În nicio legee civilă nu poate fi amestecat militarul potrivit anagajamenteleor pe care statul român și le-a luat când a aderat la NATO".





UPDATE ora 12.50 Dumitru Coarnă Sindicatul Polițiștilor: "Militarii au fost plătiți din fonduri public și noi contribuim la bugetul asigurăriilor naționale. Noi avem incompatibilități, vorbim de statut special, asta înseamnă și pensii speciale. (...) Problema de fond este că, dacă vreți să fim scoși din aceste legi, scoateți-ne și din sistemul de incompatibilități. Să putem face și noi un ban în plus sâmbăta sau duminica. Pe noi ne discreditați și ne duceți într-o zonă a discriminării. În afară de pensiile speciale ale militarilor, mai sunt vreo 8.000 de oameni, un miliard de lei. Vă rog să respingeți aceste proiecte de abrogare a pensiilor speciale".







UPDATE ora 12.53 Crisian Buican (PNL): "Noi considerăm că cetăţenii români trebuie să fie egali în faţa legii de aceaea principiul contributivităţii trebuie să stea la baza construirii pensiilor, celelalte inclusiv parlamenntari. Trebuie aduse modificări astfel încât pensionarul să beneficieze de contributivitatea sa. 90% dintre cetățeni doresc ca Parlamentul să elimine pensiile speciale".







UPDATE ora 12.47 Au început dezbaterile generale. Cristian Seidler (USR): "Pensiile speciale reprezintă o modalitate specială, dincolo de principiul contributivității, de calculare a pensiilor.(...) Pensia medie lunară este puțin peste 1.100 de lei. Pensiiile speciale sunt beneficii care nu au la bază principiul contributivității și, fără a înfiera nicio categorie socio-profesională, ele trebuie eliminate.(...) Există situații în care persoane au pensia de serviciu mai mare decât salariul. Acest lucru încurajează nemuncă. Nu se poate să beneficiezi de mai mulți bani la pensie decât atunci când lucrai. Noi propunem eliminarea tuturor pensiilor nesimțite și avem un proiect în acest sens pe care îl putem dezbate acum".





UPDATE ora 12.20 Președintele Comisiei de Muncă, deputatul PSD Adrian Solomon a anunțat că intră în dezbatere proiectul PNL privind pensiile speciale. "Problema în țara asta nu sunt pensiile speciale ci că peniile normale sunt prea mici. Nu trebuie să avem categorii care să fie transformate în dușmani ai poporului doar de dragul discursului. Toate aceste legi privind pensiile speciale au fost făcute în perioada 2005 – 2008, în guvernare PNL, sau în 2000, pe final de mandat CDR. Sunt categorii de demnitari și parlamentarii care au incompatibilități, care grevează asupra carierei lor. Aceste incompatibilități nu trebuie oare acoperite? Trebuie să lăsăm populismul la o parte, să nu mai vorbim că sunt privilegiați"







Repezentantul Guvernul a anunțat că susține eliminarea tuturor pensiilor speciale cu excepția celor care se acordă militarilor.







În prezent de pensiile speciale beneficiază foști parlamentari, judecători, procurori, personalul auxiliar al instanţelor şi parchetelor, foşti angajaţi ai Corpului Dioplomatic, dar şi foştii angajaţi ai MApN şi MAI.







Liberalii susțin anularea pensiilor speciale, cu excepția pensiilor militare și ale magistraților, a anunțat luni vicepremierul Raluca Turcan, precizând că se dorește eliminarea unei „inechități crase”.





„Dorim ca în paralel cu anularea unor privilegii să venim cu o lege a pensiilor care să elimine inechitățile din sistem prin stabilirea ca punct de plecare a principiului contributivității”, a mai spus ea.





Opțiunea PNL de a nu se atinge de pensiile magistraților are la bază o decizie din 2010 a Curții Constituționale care a statuat că o modificare în domeniu contravine legii fundamentale și ar afecta independența justiției.





„Curtea constată că principiul independenţei justiţiei apără pensia de serviciu a magistraţilor, ca parte integrantă a stabilităţii financiare a acestora, în aceeaşi măsură cu care apără celelalte garanţii ale acestui principiu. Atât în jurisprudenţa Curţii Constituţionale a României, cât şi în jurisprudenţa altor Curţi Constituţionale s-a statuat că stabilitatea financiară a magistraţilor reprezintă una dintre garanţiile independenţei justiţiei”, se arată în deciza CCR din 2010.





USR susține că soluția în cazul pensiilor speciale este plafonarea lor, pentru că pensiile militarilor și magistraților, care au un statut special, reprezintă 97% din total.









PSD a anunțat că dorește o dezbatere publică și susține plafonarea tuturor pensiilor speciale. În interiorul PSD au existat disensiuni pe această temă însă Marcel Ciolacu a reușit să impună la nivel parlamentarr dezbaterea temei.





Și preşedintele Pro România, Victor Ponta, consideră că intenţiile liberalilor de a tăia pensiile speciale pentru a face economii la buget nu sunt serioase, menţionând că, în realitate, vor fi afectaţi 2.000 de beneficiari, ceea ce va însemna doar 50 de milioane de lei economisiţi.





"A anunţat doamna Turcan că urmează să taie pensiile speciale, care sunt 9 miliarde de euro. În primul rând, nu sunt 9 miliarde de euro, sunt 9 miliarde de lei. E o diferenţă de 1 la 5. Poate a greşit. A zis că le taie. Eu cunosc foarte bine situaţia asta. Sunt 160.000 de beneficiari. Din cei 160.000, 150.000 sunt beneficiari de pensii militare, de care nu se atinge. Foarte bine, dar atunci am scos 150.000 din 160.000 şi am scos 8 miliarde din 9 miliarde de lei, (...) A mai rămas un miliard de lei pentru 10.000 de persoane. Din cele 10.000 de persoane beneficiare, 5.500 sunt magistraţi şi personalul din justiţie. Deci, aţi mai tăiat încă 5.500 şi 850 milioane de lei sunt pentru ei. Mai rămân 150 milioane de lei pentru 4.500 de persoane. Din cele 4.500, 1.500 sunt aviatori, personalul navigant, care cred că suntem toţi de acord că merită acea pensie de serviciu, deci în final, dacă se taie, se taie la 2.000 de persoane, şi anume parlamentari, angajaţi parlamentari, Curtea de Conturi şi ambasadori, unde iarăşi toată lumea a fost de acord că foştii ambasadorii merită acea pensie de serviciu", a afirmat Ponta.