Moțiunea împotriva ministrului Finanțelor, adoptată de Senat. Votul nu are niciun efect / Ludovic Orban: Sub nicio formă nu am de gând să iau o decizie legată de domnul Cîțu - UPDATE

Senatorii au adoptat, luni, moțiunea simplă depusă de PSD la adresa ministrului de Finanțe Florin Cîțu. Votul nu are însă niciun efect, neatrăgând automat și schimbarea din funcție a ministrului Finanțelor. ”Dacă PNL îmi va cere demisia, îmi voi da demisia”, a declarat Cîțu, imediat după vot. Premierul Ludovic Orban a spus, după adoptarea moțiunii, că are o colaborare foarte bună cu ministrul Finanțelor și "sub nicio formă" nu va lua o decizie legată de acesta.





Moțiunea simplă la adresa lui Florin Cîțu a trecut cu 59 de voturi "pentru”, 56 de voturi "împotrivă” și două abțineri. Votul a fost unul secret, electronic.





Potrivit regulamentului Senatului, moţiunea simplă exprimă poziţia Senatului într-o anumită problemă de politică internă sau externă ori, după caz, cu privire la o problemă ce a făcut obiectul unei interpelări.





Moțiunea simplă depusă la adresa ministrului de Finanțe, intitulată "Guvernare PNL-numele tău este austeritate", a fost inițiată de PSD.

Cîțu, după adoptarea moțiunii: „Dacă PNL îmi va cere, atunci voi demisiona”





Ministrul de Finanțe Florin Cîțu a declarat, după ce senatorii au adoptat moțiunea simplă inițiată de PSD la adresa sa, că dacă PNL îi va cere să facă un pas în spate, atunci va demisiona.

"Vom vedea care este decizia. Dacă partidul îmi va spune să fac un pas în spate, bineînțeles că voi demisiona. Dezbaterea nu a avut nicio legătură cu ceea ce am făcut la minister, a fost o dezbatere despre postările mele de pe Facebook”, a spus Florin Cîțu.

Orban: „Nu accept ca ministrul Finanțelor să fie judecat de partidul care în ultimii ani a făcut praf bugetul țării”





"Ați spus bine, a trecut moțiunea. Ar fi culmea să accept ca ministrul Finanțelor din Guvernul PNL să fie judecat de cei care au făcut praf bugetul în ultimii ani (...) PSD și-a bătut joc de finanțele publice si a facut praf bugetul. În mod normal, domnul Teodorovici, inițiatorul acestei motiuni, ar trebui să dea seamă în altă parte pentru dezastrul bugetar pe care l-au lăsat (...) S-au bătut cu cărămida în piept că au grijă de pensionari și nu au prevăzut bani în buget pentru plata integrală a pensiilor, pentru ajutorul de încălzire, pentru plata lucrărilor prin PNDL (...) Asta a făcut PSD și acum vin și depun moțiune?", a declarat premierul imediat după vot.



El a spus că are o colaborare foarte bună cu ministrul Finanțelor și "sub nicio formă" nu va lua o decizie legată de acesta.

Orban a mai spus că această moțiune a fost "o mișcare politicianistă" a PSD, care "a făcut praf bugetul țării".Premierul a mai afirmat că la rectificare s-a văzut clar că peste 18 milioane de lei fuseseră "trecuți din burtă, din pix, nu au existat".Anterior, prim-vicepreședintele PNL, Raluca Turcan, a declarat că cine votează moțiunea simplă depusă în Senat împotriva ministrului Finanțelor, Florin Cîțu, este ”fie infantil, fie lipsit de responsabilitate”.”Eu nu cred că există vreun parlamentar responsabil, mai exact senator responsabil, care să poată să voteze gogorița lui Teodorovici împotriva ministrului Finanțelor, un ministru care a reușit ca în doar o lună de zile să stabilizeze economia națională dinamitată de fosta guvernare. Deci cine face așa ceva e fie infantil, fie lipsit de responsabilitate”, a declarat Raluca Turcan. Ea a mai spus că Florin Cîțu nu va demisiona, nici măcar în condițiile în care moțiunea simplă va fi adoptat de Senat.”Are o misiune atât de importantă pentru dezvoltarea economiei românești, încât nu-l vom lăsa să facă un asemenea gest”, a mai spus Turcan.