Reacția lui Vela după ce Arafat a spus că pleacă din țară dacă e demis: „Eu sunt liberal și respect opiniile tuturor referitoare la libera circulație”

Vela a precizat că există un audit la nivelul tuturor structurilor MAI, inclusiv la Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă, şi a spus că "această evaluare este la baza unor decizii care pot să-l implice" şi pe Raed Arafat, şeful acestui departament."Nu este vorba de o persoană în sine, că văd că se polarizează, se fac discuţii, estimări, pronosticuri, cu privire la a fi sau a nu fi Arafat în continuare în fruntea Departamentului (Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă - n.r.). Noi evaluăm întreaga activitate, întregul departament, întregul Inspectorat General şi această evaluare este la baza unor decizii care pot să-l implice, evident, şi pe domnul Arafat. Dar nu este domnul Arafat centrul universului şi pe dânsul noi acum avem o analiză personală. Întreaga activitate a Departamentului este importantă pentru România, salvarea nu o face domnul Arafat când se întâmplă ceva, o fac profesioniştii din Departament şi eu nu cred că România şi Departamentul stau într-o persoană, la fel cum Ministerul nu stă într-un politician care vine şi pleacă din acest minister", a spus ministrul.

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), Raed Arafat, a declarat duminică seară că nu va demisiona din funcție, în ciuda atacurilor din ultima perioadă, mai ales după apariția filmului privind prima intervenție la Colectiv. „Nu sunt lipit de scaun, dar nu demisionez. Dacă sunt demis, e dreptul oricui să facă asta, să mă demită dacă vor. Ce consider după tot ce s-a întâmplat în ultima perioadă este că atacurile sunt intensificate, pentru că atacurile sunt de foarte mult, cu mesaje prestabilite. Mesaje coordonate precum <de prea mult timp este, a îmbătrânit, să vină tinerii> sau <a făcut ceva bun, a făcut SMURD-ul, dar acum nu mai știe, trebuie să plece> au fost mesaje prin social media. Apoi s-au intensificat după apariția faimosului film înainte de comemorarea de la Colectiv, pe care cineva l-a avut și l-a dat abia atunci. Eu trebuie să clarific ceva: nu conduc IGSU. Eu coordonez DSU. IGSU este condus de un general, care îl comandă”, a spus Raed Arafat, duminică seara, la Antena 3.

Întrebat ce va face dacă ministrul de Interne, Marcel Vela, îi va cere demisia, Raed Arafat a răspuns că Vela va trebui să își asume să îl demită.

„Nu, am zis că dânșii să își asume și să mă demită. Trebuie să fiu demis, dar pentru ce am făcut în țara asta, dacă vor să mă demită, să mă demită onorabil. Nu să mi se spună că ai fost evaluat, ai fost demis pentru că ai fost prost, pentru că pot să arăt eu motivele pentru care nu am fost prost. Dar acest lucru trebuie să fie asumat. Să spună: vrem să lucrăm cu doctorul Arafat, sau nu vrem să facem asta și să mă demită”, a răspuns șeful DSU.

Arafat admite că în cazul în care va fi dat afară va pleca în altă țară, sunt oportunități, „unde nu mă consideră bătrân”.