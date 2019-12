Ciolacu a aflat de la Căprar că „există DNA-ul la sediul PSD”: Nu vom face zid împotriva Justiției

"Astăzi (luni - n.r.) de dimineață am vorbit cu domnul Căprar și m-a anunțat că există DNA-ul la sediul PSD. I-am spus să respecte legea și să meargă să vadă despre ce e vorba acolo. Am văzut și eu la televizor ce-a urmat. PSD nu va face vreun zid împotriva Justiției, de niciun fel. Am dori totuși, cu puținele imagini pe care le-am văzut după Biroul Politic Național, cu domnul senator Chisăliță în căruț, cărat pe holurile DNA-ului, sau nu știu pe ce holuri, beciuri, garaje. Totuși, justiția să o lăsăm să se facă la procuratură, în tribunal. Parcă reapar imaginile cu Telejustiția", a afirmat Marcel Ciolacu, la finalul ședinței conducerii interimare a PSD care a avut loc la sediul partidului.

Președintele Camerei Deputaților a adăugat că trebuie văzuți pașii parlamentari procedurali în cazul celor trei social-democrați.

"Niciunul dintre cei trei vizați în acest moment nu are imunitate pentru începerea urmăririi penale. DNA a început din acest moment urmărirea penală. Vreau să vedem exact parcursul procedural prin Parlamentul României. Pașii parlamentari sunt clari. Dosarele se înaintează la comisia juridică și comisia va da un aviz. Pe urmă, urmează să se reunească grupurile să ia decizia. Așa se face într-o democrație. Cu certitudine cei trei colegi, din acest moment, dacă DNA consideră și există un judecător care se exprimă în acest sens, pot fi urmăriți penal", a completat Ciolacu.

Trei parlamentari PSD ar fi vizaţi de perchezițiile făcute de procurorii DNA Timișoara la sediul PSD Arad, respectiv Florin Tripa - deputat PSD de Arad, Dorel Căprar - deputat PSD de Arad şi Ioan Chisăliţă - deputat PSD de Caraş Severin.

Oficial, DNA central a transmis că procurorii de la Timișoara "efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârşirea unor infracţiuni de corupție, săvârşite în perioada 2016-2019".