LIVEVIDEO Membrii PLUS își aleg președintele și coordonatorii regionali, în cadrul Convenției Naționale / Dacian Cioloș va fi reales lider al formațiunii

Delegații PLUS își vor alege, în cadrul Convenției Naționale Extraordinare, care are loc sâmbătă și duminică, președintele formațiunii, membrii Comisiei Naționale de Integritate de Arbitraj, membrii Comisiei de Cenzori, precum și Coordonatorii Regionali din toată țara. Pentru funcția de președinte este un singur candidat, Dacian Cioloș.

Sâmbătă, în prima zi a Convenției Naționale Extraordinare, membrii PLUS delegați își vor alege coordonatorii regionali, al căror principal rol este, conform Statutului partidului, asigurarea colaborării și schimburilor de experiență dintre filialele județene PLUS din aceeași regiune, implementarea unitară la nivel regional a hotărârilor structurilor de conducere ale PLUS de la nivel național, precum și reflectarea în politicile propuse de PLUS la nivel național a ideilor, propunerilor și nevoilor identificate la nivel regional.

În cadrul Convenției vor fi desemnați prin vot maximum cinci coordonatori regionali pentru fiecare dintre următoarele zone geografice, alegând dintre primii 10 candidați din fiecare regiune, clasați în ordinea voturilor obținute în cadrul alegerilor regionale.