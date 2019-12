Dancă, despre o posibilă OUG pe alegerea primarilor în două tururi: Suntem în situații ipotetice

Ionel Dancă a afirmat, referitor la o posibilă asumare a răspunderii Guvernului, sau o eventuală ordonanță de urgență privind alegerea primarilor în două tururi, că acestea sunt situații ipotetice, nefiind luată o decizie la nivel politic în acest sens. „Un răspuns referitor la declarațiile domnului parlamentar UDMR (Attila Korodi – n.r.) vom avea în situația în care vom fi în acea poziție de a avansa cu angajarea răspunderii sau cu o ordonanță de urgență pentru chestiunile ridicate. În momentul de față, Guvernul a anunțat că își va angaja răspunderea pentru problemele legate de justiție, pentru prorogarea unor termene, pentru transportul școlar, pentru legea plafoanelor bugetare și pentru abrogarea prevederilor nocive din OUG 114. Acestea sunt deciziile luate în ceea ce privește calendarul pentru angajarea răspunderii. În momentul în care acest calendar se va modifica și va cuprinde și alte acte normative, vom comunica atunci”, a declarat Ionel Dancă, întrebat ce poziție are Guvernul privind afirmațiile lui Attila Korodi despre o posibilă OUG pentru alegerea primarilor în două tururi.Chestionat dacă exclude varianta adoptării prin OUG a alegerii primarilor în două tururi, purtătorul de cuvânt al Guvernului a răspuns: „Eu nu am mandat să exclud nimic”.Acesta a adăugat că nu dorește să comenteze pe marginea poziției liderului deputaților UDMR potrivit căreia printr-o asemenea OUG Guvernul ar vrea să forțeze o moțiune de cenzură și implicit declanșarea procedurii pentru alegerile anticipate. „Suntem în situații ipotetice și aș prefera să răspund cu afirmații clare cu situații de fapt legate de ședința de Guvern. Despre discuții politice legate de modul în care ar urma să acționeze Guvernul o să vă rog să îmi permiteți să răspund cu altă ocazie, în urma unor deliberări politice în interiorul PNL, care să îmi permită să vă ofer răspunsul la întrebarea dumneavoastră”, a conchis Dancă.Liderul deputaților UDMR Attila Korodi a afirmat că, în cazul în care Guvernul Orban își va asuma răspunderea și va emite OUG pentru alegerea primarilor în două tururi, atunci partidul va susține o moțiune de cenzură împotriva Executivului. Întrebat dacă liberalii își vor dori dărâmarea Guvernului pentru a obține alegeri anticipate și atunci ați vota această moțiune de cenzură, liderul deputaților UDMR a replicat: „E o decizie a PNL. Noi spunem următorul lucru: alegeri anticipate efectiv greu pot să fie făcute, organizate. Dacă se întâmplă, UDMR nu are nicio problemă cu alegerile anticipate. Noi avem o problemă cu schimbarea sistemului alegerilor înainte cu un an de zile, pentru că aici deja este un domeniu neconstituțional și nu este normal să susținem așa ceva”.Klaus Iohannis a declarat, joi, că este posibilă orice variantă în reglementarea pentru revenirea la alegerea primarilor în două tururi, printr-o lege în Parlament, asumarea răspunderii de către Guvern, prin ordonanță de urgență.