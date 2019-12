Viorica Dăncilă nu exclude să fie dată afară din PSD. „Mă aștept la orice”

Întrebată la România Tv, dacă se așteaptă să aibă soarta altor foști lideri ai PSD excluși din partid, Dăncilă a răspuns: „N-ar fi exclus. După ce am văzut astăzi, nu ar fi exclus. Dar am crezut că acest partid și membri de partid învață din greșeli și atunci când am greșit nu mai repetăm acea greșeală. Dar văd că probabil acest lucru a devenit o obișnuință și mă aștept la orice”.

Fostul premier spune că nu știe ce ar face în situația în care ar fi exclusă. „Nu știu ce voi face. Sper să nu se ajungă la acest lucru. Sper ca să existe mai multă înțelepciune și să nu uităm că de fiecare dată când am dat afară, am dat afară și ce am câștigat? Nu am câștigat absolut nimic. Dacă vor lua această decizie, să și-o asume. Eu sper să nu se ajungă la o astfel de situație”, a spus Dăncilă, potrivit Mediafax.

Secretarul general interimar al PSD Paul Stănescu spune că după alegerile europarlamentare s-a înțeles cu Dăncilă să nu fie organizat congres în 2019 și să nu candideze la Președinție. „Mariajul ăsta al nostru a durat foarte puțin, șapte, opt zile”, a explicat el.

Acesta a mai spus joi, la Slatina, că „bătuse palma” cu Viorica Dăncilă să nu intre în cursa pentru Cotroceni, dar Viorica Dăncilă a încălcat înțelegerea după o întâlnire cu președintele Klaus Iohannis.