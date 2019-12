Primul atac al Vioricăi Dăncilă la noua conducere a PSD: Declarația lui Stănescu despre candidatura la prezidențiale nu are nici cel mai mic sâmbure de adevăr

„Nu știu de ce Paul Stănescu recurge la această interpretare care nu corespunde realității. Toată țara a putut vedea cum l-am înfruntat pe președinte și înainte de alegeri, dar și în campanie. Îi amintesc faptul că am preluat partidul într-un moment dificil, după un scor dezastruos la europarlamentare. Dacă am fi rămas cu o conducere interimară am fi intrat în alegerile prezidențiale mult mai vulnerabili. Partidul, în ansamblu, cred că a ieșit mai întărit după alegerile prezidențiale. Să nu uităm că nu dădeau șansa candidatului nici să intre în turul doi. Este nevoie de reconstrucția partidului, iar eu am avut și am toată deshiderea pentru apune umărul la aceste lucruri. A ne ataca între noi nu este cea mai bună soluție pentru creșterea partidului. O declarație pe care nu o înțeleg și care nu are nici cel mai mic sâmbure de adevăr”, a declarat Viorica Dăncilă, joi seara, la România Tv.

Fostul premier a mai spus că nu a vorbit niciodată cu Paul Stănescu despre candidatura la prezidențiale, ci doar despre Congresul PSD.

„Nu am avut această discuție. Am avut discuția cu dl Stănescu referitoare la un Congres. Atunci nu am discutat despre candidatura la prezidențiale. Mai mult, candidatul a fost votat în CEx, nu s-a dus așa să candideze că i-a spus cineva să candideze. Mi se pare lucruri aberante. Dl Stănescu s-a opus în permanență, nu numai candidaturii, și atunci când am vrut să candidez în Congres și atunci când am spus că trebuie să păstrăm guvernarea. Dânsul a avut o altă viziune, eu am respectat-o. Dar aceste lucruri care vin acum după prezidențiale pe mine mă nedumiresc foarte mult. Pe de o parte atacul la candidatul la alegerile prezidențiale, pe de alta discuția cu Iohannis. Cred că aceste lucruri nu sunt privite cu ochi buni de oameni”, a completat Dăncilă.

Ea a adăugat că nu a ieșit în spațiul public cu atacuri, ci și-a respectat toți colegii de partid.

„Eu l-am respectat pe dl Stănescu, mi-am respectat toți colegii, nu am ieșit în spațiul public cu atacuri. Organizația de la Olt a tras la prezidențiale ca și alte organizații. Ceea ce pot să spun e că nu îi înțeleg atitudinea domnului Stănescu. Un președinte nu face blat cu un premier atunci când îl dă jos de la guvernare sau când îi cere demisia sau îl jignește permanent”, a conchis Viorica Dăncilă.

Secretarul general interimar al PSD Paul Stănescu spune că după alegerile europarlamentare s-a înțeles cu Dăncilă să nu fie organizat congres în 2019 și să nu candideze la Președinție. „Mariajul ăsta al nostru a durat foarte puțin, șapte, opt zile”, a explicat el.

Acesta a mai spus joi, la Slatina, că „bătuse palma” cu Viorica Dăncilă să nu intre în cursa pentru Cotroceni, dar Viorica Dăncilă a încălcat înțelegerea după o întâlnire cu președintele Klaus Iohannis.

În schimb, Klaus Iohannis a afirmat, întrebat dacă a avut o discuție cu Viorica Dăncilă în care să o convingă să candideze la prezidențiale, că PSD a convins-o să fie prezidențiabilul partidului.