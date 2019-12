Paul Stănescu: Bătusem palma cu Viorica Dăncilă să nu candideze la Președinție și să nu facă congres în PSD în 2019 / S-a răzgândit după o discuție cu Iohannis

Liderul PSD Olt, Paul Stănescu, spune că relația sa cu Viorica Dăncilă s-a răcit când i-a cerut acesteia să nu organizeze congres al partidului în acest an și să nu candideze la președinție. El susține că, deși inițial Dăncilă a acceptat și au "bătut palma", fostul premier s-a răzgândit după ce a avut o discuție cu Klaus Iohannis, potrivit Realitatea de Olt.

Paul Stănescu, actual secretar general al PSD, numit după demisia Vioricăi Dăncilă, a făcut aceste declarații joi, într-o conferință de presă la Slatina.

"Cu doamna Dăncilă am avut o discuţie tête-à-tête, înainte de a accepta propunerea de a fi preşedinte executiv, după europarlamentare. Am rugat-o două lucruri: unu, să nu facem congres în 2019, ci în ianuarie-februarie 2020, şi doi, i-am spus să nu candideze. Am bătut palma, doamna a fost de acord", a susținut Stănescu.

El spune că înţelegerea a durat şapte-opt zile, după ce au mers la Cotroceni pentru consultarea privind votul în diaspora, în formula Dăncilă-Fifor-Stănescu-Ciolacu-Teodorovici.

"După întâlnire, domnul preşedinte a rugat-o pe doamna premier să stea de vorbă cu dumneaei, câteva minute. Cred că au stat 20 de minute, dacă nu o jumătate de oră. Ajungând la Parlament, doamna Dăncilă ne-a spus că vrea congres imediat. Eu i-am spus că pe mine m-a pierdut, în condiţiile date. Eu m-am retras şi am văzut cu toţii ce a urmat“, a susținut Stănescu.





El a mai spus că fostul premier ar fi încercat apoi să îl "elimine" din partid.