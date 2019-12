Raluca Turcan: Solicit tuturor partidelor care declară că educația este pe primul loc, în special USR, să susțină proiectul „România educată” al președintelui Iohannis

"​Rezultatele PISA arată cel mai clar nevoia de a pune în practică proiectul „România educată”. Solicit tuturor partidelor care declară că educația este pe primul loc, in special USR, dar și parlamentarilor altor formațiuni politice, să susțină Proiectul Președintelui Klaus Iohannis – „România educată”! Dacă nu vom implementa cât mai repede Proiectul „România educată”, rezultatele se pot chiar înrăutăți la următoarea evaluare! Avem obligația să asigurăm fiecărui copil șansa la o educație de calitate în România! Am ajuns in aceasta situație fix pentru ca s-au făcut schimbări dupa ureche, heirupiste, generate doar in momente de rezultate dramatice la evaluări. Avem obligatia sa nu acționăm ca PSD care se raportează la educatie doar electoral. Am avut 10 miniștri ai educației in 5 ani, 64 de ordonanțe generate de urgente, fără a evalua efectele și fără a gândi ce se întâmpla in timp", a spus Turcan.