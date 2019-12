USR cere dezbateri urgente pe tema educației: E un dezastru care se amplifică de la an la an

Dan Barna in studioul HotNews.ro

USR cere declanșarea stării de urgență în educație și invită toate partidele parlamentare la dezbateri urgente pentru a găsi cele mai bune soluții, anunțul fiind făcut în contextul în care rezultatele PISA arată că învățământul românesc ocupă ultimul loc la matematică și penultimul la citire și științe din Uniunea Europeană.





”Zeci de miniștri și sute de schimbări de legislație nu au făcut nimic pentru a îmbunătăți situația învățământului românesc. Mai rău, am ajuns în situația în care, atunci când se publică rezultate oficiale la nivel european, să citim concluzii dureroase de tipul “elevii slabi au devenit și mai slabi. Cred că, dincolo de orice loialitate politică, trebuie să acceptăm că în educație e un dezastru care se amplifică de la an la an. Iar asta înseamnă că le greșim grav copiilor aflați acum pe băncile școlii. Mai mult, multora dintre ei le oferim un traseu pentru o viață fără șanse reale de a prospera și a-și realiza potențialul.", a declarat liderul Uniunii, Dan Barna.







De asemenea, USR susține alocarea a 6% din PIB pentru Educație, o măsură esențială pentru a scoate România de la coada clasamentelor în ceea ce privește sistemul de învățământ.









Puțin peste 50% dintre elevii români sunt capabili să-și folosească cunoștințele învățate la școală în viața de zi cu zi. România a obținut rezultate mai slabe la testele PISA 2018 comparativ cu testările din 2015 și 2012, atât la matematică – 430 puncte, cât și la Științe – 426 puncte și la Citire – 428 puncte, potrivit raportului publicat de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD).





Rezultatele de la testarea din 2018 sunt mai slabe decât la cea din 2015, an în care România a fost în ușor regres față de 2012. Rezultatele PISA din 2018 mai arată că România se înscrie în rândul celor trei țări în care performanțele la matematică au scăzut. Raportul PISA 2018 arată că numai în Malta, România și Taiwan, scorul la matematică este mai mic în 2018 față de 2015.