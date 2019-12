Iohannis îi avertizează pe liberali să nu subestimeze PSD și să preia și conducerea Camerei Deputaților și Senatului (surse)

De asemenea, președintele s-a arătat nemulțumit că liberalii nu au marșat pe ideea înlocuirii președinților Camerei Deputaților și Senatului, au precizat aceleași surse.La începutul ședinței, președintele Klaus Iohannis le-a transmis luni liberalilor, în ședința Biroului Politic Național la care participă, că ”autosuficiența” după victoria în alegerile din acest an ar fi cea mai mare greșeală pentru partid, menționând că PSD nu a fost înlăturat total de la putere în condițiile în care are un număr mare de parlamentari, de primari și consilieri locali. Iohannis a mai spus că partidul trebuie să se pregătească pentru runda de alegeri de anul viitor.În privința priorităților guvernului, președintele a precizat că bugetul de stat pe 2020 trebuie rezolvat urgent. ”Este un rezultat pe care l- am obținut în condiții complicate pentru mine și pentru PNL, este o foarte mare reușită. Pentru adversarii noștri, pentru PSD, este cea mai gravă înfrângere din ultimii 30 de ani. Cred că e bine să vedem lucrurile așa cum sunt ele, adversarul nostru din toate campaniile din ultima vreme a fost PSD- ul, un PSD care a încasat-o de trei ori în acest an, dar cred că este bine să vă spun că PSD-ul nu a fost înlăturat de la putere decât parțial. Are un număr imens de parlamentari, un număr foarte mare de primari, de consilieri, de președinți de consilii județene, ca atare ne bucurăm, dar autosuficiența după această victorie ar fi cea mai mare greșeală pentru PNL”, a declarat Iohannis, la începutul ședinței.Iohannis a insistat că PSD trebuie înlăturat total de la putere și în teritoriu: ”Avem în continuare alegeri și mă aștept de la PNL și de la noul guvern Orban la o implicare totală astfel încât la sfârșitul lui 2020 să oferim românilor o Românie fără PSD în conducerea statului, a entităților politice. (...) Nu vrem să trimitem pe nimeni altundeva decât îi este locul, dar în conducerea statului nu mai este locul PSD”. Înainte de intrarea la ședința conducerii PNL, Iohannis le-a spus jurnaliștilor că nu va discuta astăzi despre alte chestiuni, însă le-a cerut liberalilor să rezolve în primul rând bugetul de stat pe 2020. ”Toate vor fi rezolvate la momentul oportun, am avut rugămintea să rezolvăm prima dată lucru care este cel mai urgent, bugetul pe 2020. După aceea ne putem gândi și la celelalte chestiuni”, a comentat el, întrebat de jurnaliști în legătură cu legile justiției.