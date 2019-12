Iohannis, la ședința liberalilor: PSD a încasat-o de trei ori în acest an, dar vin alegerile locale. Autosuficiența după această victorie ar fi cea mai mare greșeală pentru PNL

Președintele Klaus Iohannis participă, luni dimineață, la ședința Biroului Politic al PNL. Iohannis a precizat că astăzi vor fi discutate doar chestiuni legate concluziile campaniei electorale pentru alegerile prezidențiale.





”Este un rezultat pe care l- am obținut în condiții complicate pentru mine și pentru PNL, este o foarte mare reușită. Pentru adversarii noștri, pentru PSD, este cea mai gravă înfrângere din ultimii 30 de ani. Cred că e bine să vedem lucrurile așa cum sunt ele, adversarul nostru din toate campaniile din ultima vreme a fost PSD- ul, un PSD care a încasat-o de trei ori în acest an, dar cred că este bine să vă spun că PSD-ul nu a fost înlăturat de la putere decât parțial. Are un număr imens de parlamentari, un număr foarte mare de primari, de consilieri, de președinți de consilii județene, ca atare ne bucurăm, dar autosuficiența după această victorie ar fi cea mai mare greșeală pentru PNL”, a declarat Iohannis, la începutul ședinței.









Iohannis a insistat că PSD trebuie înlăturat total de la putere și în teritoriu: ”Avem în continuare alegeri și mă aștept de la PNL și de la noul guvern Orban la o implicare totală astfel încât la sfârșitul lui 2020 să oferim românilor o Românie fără PSD în conducerea statului, a entităților politice. (...) Nu vrem să trimitem pe nimeni altundeva decât îi este locul, dar în conducerea statului nu mai este locul PSD”.





Iohannis ar urma să le transmită un mesaj după alegerile prezidențiale.



Participarea lui Iohannis la ședința conducerii liberalilor vine în contextul în care în partid se discută despre strategia privind bugetul pe anul viitor, dar și o serie de măsuri asumate în programul de guvernare.De altfel, vicepremierul Raluca Turcan a declarat în weekend că guvernul ia în calcul asumarea răspunderii pentru abrogarea legii recursului compensatoriu."Guvernul PNL are mandat în favoarea celor cinstiţi, nu a infractorilor! Ne punem mandatul la bătaie ca să apărăm oamenii cinstiţi puşi în pericol de fosta guvernare prin recursul compensatoriu. Abrogarea recursului compensatoriu este atât de importantă pentru noi, încât ne vom angaja răspunderea dacă nu va fi realizată prin modificarea legii de către Parlament", a declarat duminică, pentru Agerpres, Raluca Turcan.Potrivit sursei citate, "PSD a scos pe porţile puşcăriilor aproape 20.000 de infractori periculoşi care ameninţă viaţa oamenilor".