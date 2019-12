Proiect legislativ de modificare a Codului Penal: pedepse mai mari în cazul abuzurilor asupra minorilor

Mai mulți deputați și senatori USR, PNL, ALDE, PSD și PMP au depus, în Parlament, o propunere legislativă pentru modificarea și completarea legii nr.286/2009 privind Codul penal și a legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală.„Inițiativa propusă urmărește creșterea pedepselor pentru cazurile de abuz împotriva minorilor, astfel încât pedepsele să nu mai poată fi pronunțate cu suspendare, mai ales în contextul unei diferențe mari de vârstă”, se arată în expunerea de motive.Inițiatorii mai spun că, „totodată, diferența de vârstă pentru care infracțiunile nu vor fi sancționate va scădea de la 3 la 2 ani, cu scopul de a limita situațiile în care abuzatorul primește pedeapsa minimă. De asemenea, propunerea prevede creșterea vârstei minime pentru care un astfel de act poate fi considerat consimțământ, de la 15 la 16 ani”.Astfel:(1) Raportul sexual, actul sexual oral sau analm precum și oricer alte acte de penetrare vaginală sau anală comise cu un munor între 14 și 16 ani se pedepsesc cu închisoarea de la 1 la 5 ani,(2) Fapta săvârșită asupra unui miunor care nu a împlinit vârsta de 14 ani, se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării unor drepturi,Fapta comisă de un major cu un minor cu vârsta între 156 și 18 ani, se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 9 ani și interzicerea exercitării unor drepturi dacă:-minorul este membru de familie al majorului-minorul se află în îngrijirea, oocrotirea, educarea, paza sau tratamentu făptuitorului sau acesta a abuzat de poziția sa recunoscută de încredere sau de autoritate asurpra minorului ori de situația deosebit de vulnerabilă a acestuia, ca urmare a unui handicap psihic sau fizic ori ca urmare a unei situații de dependență-fapta a pus în pericol viața mionorului-a fost comisă în scopul producerii de materiale pornograficFapta se pedepsește cu închisoarea de la 4 la 11 ani și interzicerea unor drepturi dacă diferența de vârstă depășește 5 aniFaptele prevăzute la alin. 1 și 2 nu se sancționează dacă diferența de vârstă nu depășește 2 aniTotodată, tentativa se pedepsește.Articolul 220 va avea următorul cuprins:(1) Comiterea unui act de natură sexuală altul decât cel prevăzut în articolul 220 împotriva unui minor care nu am primit vârsta de 16 ani de când și determinarea minorului că suport eu rpd un astfel de acte pedepsește cu ploaia de la unu la cinci ani(2) Pedeapsa este închisoarea de la doi la șapte ani și interzicerea exercitării unor drepturi atunci când:-minorul este rudă în linie directă, frate sau soră-minorul se află îngrijirea, ocrotirea, educarea, paza sau tratamentul făptuitorului- fapta fost comisă în scopul producerii de materiale pornografice- fapta pus în pericol viața minoruluiActul sexual de orice natură săvârșit de un major în prezența unui minor care nu am primit vârsta de 16 ani se pedepsește cu închisoare de la un an la patru ani sau cu amendă.Determinarea de către un major a unui minor care nu a împlinit vârsta de 16 ani să asiste la comiterea unor acte cu caracter exhibiționist ori la spectacole sau reprezentații în cadrul cărora se comit acte sexuale de orice natură, precum și punerea la dispoziția acestuia de materiale cu caracter pornografic, se pedepsesc închisoare de la 1 la 4 ani sau cu amendă.Faptele prevăzute în alineatul (1) nu se pedepsesc dacă diferența de vârstă nu pe depășește doi ani.Tentativa la infracțiunile prevăzute în alineatul (1) și (2) se pedepsește.Articolul 222 va avea următorul cuprins:Fapta persoanei majore de a-i propne unui minor care nu a împlinit vârsta de 16 ani să se întâlnească, în scopul comiterii unui act dintre cele prevăzute în art. 220 sau art. 221, inclusiv atunci când propumerea a fost făcută prin mijloacele de transmitere la distanță, se pedepsește cu închisoare de la 1 la 5 ani sau cu amendă.„Măsura arestării preventive a inculpatului poate fi luată și dacă din probe rezultă suspiciunea rezonabilă că acesta a săvârșit o infracțiune intenționată contra vieții, o infracțiune prin care s-a cauzat vătămarea corporală sau moartea unei persoane, o infracține contra securității naționale prevăzută de Codul penal și alte legi speciale, o infracțiune de trafic de droguri, de efectuare de operațiuni ilegale cu precursori sau cu alte produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, o infracțiune privind nerespectarea regimului armelor, munițiilor, materialelor nucleare, al materiariilor explozive și al precursorilor de expliozivi restricționați, trafic și exploatarea persoanelor vulnerabile, acte de terorism, spălare a banilor, falsificare de monede, timbre su de alte valori, șantaj, viol, act sexual cu un minor, racolarea minorilor în scopuri secuale, lipsire de libertate în mod ilegal, evaziune fidcală, ultraj, ultraj judiciar, ultrajul contra nbunelor moravuri, o infracțiune de corupție, o infracțiune săvârșită prin sisteme informatice sau mijloace de comunicare electronică sau o altă infracțiune pemtru care legea prevede pedeapsa închisorii de 5 ani ori mai mare și, pe baza evaluării faptei, a modului și a circumstanțelor de comitere a acesteia, a anturajului și a mediului din care acesta provine, a antecedentelor penale și a altor împrejurări privitoare la persoana acesttuia se constată că privarea sa de libertate este necesară pentru înlăturarea unei stări de pericol pentru ordinea publică”, se mai arată în documentul citat.Senatul este primă Cameră sesizată, for decizional fiind Camera Deputaților.