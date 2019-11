Băsescu, despre noii lideri ai PSD: Dacă-i arunci pe toți în apă, să vedeți că plutesc / Dăncilă mai avea o bunătate

Traian Basescu in studioul HotNews.ro

Nu prea-mi place să mă amestec în bucătăria unui partid, dar aici aș face un comentariu. Eu am avut convingerea că doamna Dăncilă va demisiona. Nu știu cât de forțată sau neforțată a fost, dar era clar că nu va sta până se vor organiza noi alegeri. Am făcut această afirmație demult, chiar imediat după anunțarea scorului.(...) Dacă-i arunci pe toți în apă, să vedeți că plutesc, și Ciolacu și... plutesc. Măcar doamna Dăncilă mai avea o bunătate care i se vedea pe fața dânsei, o femeie normală. Eu n-am putut să o consider adversar pe doamna Dăncilă, deși eu și PSD suntem două entități absolut conflictuale când ne întâlnim. Nu cred în reformarea PSD. Asta este o poveste pe care o servesc și ziariști și politicieni”, a spus Băsescu.