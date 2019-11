Viorica Dăncilă: PSD a crescut sub conducerea mea și sper să continue acest trend

”Așa cum am spus întotdeauna, avem nevoie să ne asumăm trecutul, să știm să ne adaptăm vremurilor și să muncim pentru viitor. Din luna mai a acestui an, sub conducerea mea, Partidul Social Democrat a crescut. Nu deodată, nu complet, dar a mers înainte. Am speranța ca noua conducere să continue acest trend, ascultând în permanență pulsul societății și întorcându-se de fiecare dată la români”, a scris social-democrata pe Facebook.





Fostul lider precizează că va rămâne activă în politică, din poziția de președinte al organizației de femei pe care o va ocupa de acum înainte.





”Sunt milioane de voturi care mă responsabilizează și îmi dau energia pentru a continua să fac parte, în mod activ, din viața politică din România. (...) Am demisionat de la conducerea Partidului Social Democrat și cred că a fost un gest firesc, necesar, pentru a permite noii conduceri asumarea parcursului viitor al partidului și scorul de la alegerile care urmează”, a scris Dăncilă