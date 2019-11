Marcel Ciolacu: Gabriel Oprea nu e vicepreședinte PSD / Viorica Dăncilă: Tot ce a fost semnat de mine nu mai are valabilitate

„Domnul Gabriel Oprea nu este membru PSD și nu va fi cel puțin cât o să fiu eu președinte interimar”, a afirmat Marcel Ciolacu, întrebat despre subiect, la finalul CEx al PSD de marți, relatează Mediafax.Acesta a adăugat că Oprea nu este nici vicepreședinte al partidului.Viorica Dăncilă a spus, la rândul său, că tot ceea ce a semnat ea nu mai are valabilitate.„Tot ce a fost semnat de mine nu mai are valabilitate. Tot ce a fost semnat a fost până în turul doi. Am avut mai multe protocoale de colaborare cu sindicatele. În aceste protocoale, liderul sindicatului devenea vicepreședinte PSD, dar fără drept de vot. Acum încetează totul și sindicatele vor coopera, bineînțeles, cu noul președinte”, a explicat Dăncilă.Funcția de vicepreședinte al PSD pe care ar fi deținut-o Gabriel Oprea a nemulțumit mai mulți social-democrați. Gabriela Firea, de exemplu, a criticat această hotărâre.