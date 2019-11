Pleșoianu, după ce Oprea a fost numit vicepreședinte în PSD: Dăncilă, îți bați joc de noi?

Deputatul PSD Liviu Pleșoianu i-a transmis, duminică noapte, Vioricăi Dăncilă un mesaj de indignare, după ce Gabriel Oprea a fost numit vicepreședinte în Comitetul Executiv al PSD. El susține că toți social-democrații au știut de acest demers, ceea ce arată lipsă de caracter.

„Cuuuuum? Dăncilă, îți bați joc de noi??? Gabriel Oprea a fost făcut VICEPREȘEDINTE PSD!?? Adică eu, după ce am luptat pentru adevăr în comisia -Sufrageria lui Oprea-, sunt într-un partid în care Oprea e vicepreședinte și votează în CEx!?? Sunteți zdraveni la cap?!? Dăncilă, du-te! Ia-l pe Oprea și duceți-vă-n ce #SUFRAGERIE vreți! ...Cu toți cei din PSD care au știut și au fost de acord cu așa ceva! Exact lipsa asta de caracter, exact bătaia asta de joc la adresa alegătorilor și a celor care chiar am luptat pentru adevăr și dreptate i-au mai dat lui Werner un mandat!”, a scris Liviu Pleșoianu, pe Facebook.

Viorica Dăncilă a declarat, duminică seară, că fostul ministru de Interne Gabriel Oprea a fost prezent la sediul PSD, deoarece este vicepreședinte în Comitetul Executiv al partidului, funcție obținută în urma semnării unui protocol de colaborare.

„Noi am făcut protocol de colaborare cu sindicatele, cu CNSLR Frăția, cu Uniunea Militarilor și Polițiștilor, am făcut cu mai multe sindicate, iar prin aceste protocoale pe care le-am semnat, ldierii sindicatelor respective fac parte din Comitetul Executiv Național. Avem cu cinci sindicate. Toți liderii de sindicate au funcție de vicepreședinte la nivel de Comitet Executiv Național. Am făcut cu cinci sindicate, deci avem cinci vicepreședinți. Au și drept de vot”, a spus Viorica Dăncilă, întrebată despre motivul pentru care Gabriel Oprea a fost prezent duminică la sediul PSD.

Președintele UNPR Gabriel Oprea a fost prezent duminică seară la sediul PSD din Kiseleff.