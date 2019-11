Reprezentanța CE în România, ironică la adresa lui Dăncilă: Deci ăștia au fost la vot

Reprezentanța Comisiei Europene în România a postat un mesaj ironic la adresa Vioricăi Dăncilă, după ce liderul PSD a spus „ăștia”, referindu-se la românii din străinătate, potrivit Mediafax.. Instituția a postat o imagine cu o pisică care citește un ziar și mesajul „Deci ăștia au fost la vot”.

„ 71% dintre români cred că România a avut de câștigat în urma aderării la Uniunea Europeană, arată Eurobarometrul 89.2 al Parlamentului European”, se arată în postarea de pe Facebook a Reprezentanței României în România.

Liderul PSD a declarat, duminică seară că a spus „ăștia” pentru a evidenția expresia folosită de Klaus Iohannis în discursurile sale când face referire la evrei sau PSD-iști.

„Am postat pe Facebook de ce am spus -ăștia-, a fost de fapt expresia lui Klaus Iohannis. Am făcut atunci referire la niște evrei și la PSD-iști ăștia, și probabil nu am fost eu destul de clară și alții au scos din context. Eu nu mi-aș fi permis să jignesc nici românii din diaspora, nici pe altcineva, pentru că dacă ați văzut în acest an, sau atât timp cât am fost implicată în politică, nu am adresat jigniri nimănui. Pentru că sunt omul care crede că politică încă trebuie făcută pe argumente și nu pe jigniri, nu pe un discurs extremist, nu pe ura, pe dezbinare, dar probabil va mai trece timp până când vom reveni la acest mod de a face politică”, a spus Dăncilă, la Antena 3.