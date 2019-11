Cătălin Rădulescu acuză fraudarea votului în Diaspora: Nu era nimeni în secțiile de vot din Marea Britanie

„În Diaspora noi am primit o mulțime de mesaje, filme. Eu de exemplu am trei, patru verișori care stau unul în Marea Britanie, unul în Germania, unul în Franța. A fost fiecare în secția de votare să voteze, nu era nimeni. După care aflăm că sunt 100.000 de voturi în ultima oră. 100.000 de voturi împărțit la 800 de secții de votare înseamnă că au votat două persoane pe minut. Faceți și dvs un calcul. Eu am văzut ce s-a întâmplat în ultima oră. Nu, n-avem din păcate reprezentanți în secțiile de votare. Noi avem în 60 de secții de votare din 800 reprezentanți. Eu așa cred că acolo a fost fraudă”, a afirmat Cătălin Rădulescu duminică seara, la sediul PSD, informează Mediafax.Social-democratul e de părere că PSD trebuie să lupte până în ultimul moment.„Noi spunem să luptăm până în ultimul moment. Noi știm că trebuie să tragem fiecare om pentru fiecare vot. Urnele se închid la ora 21.00. Depinde cât s-a tras în ultimele două ore. Dacă trage fiecare acum. Fiecare trebuia să se mobilizeze și să mobilizeze electoratul”, a conchis Rădulescu.Un număr de 900.300 de români au votat în străinătate până duminică la ora 20.00, în cel de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale, potrivit datelor Biroului Electoral Central (BEC). Cei mai mulți votanți, până în prezent, sunt la o secție din Londra, și anume 7.773 de votanți. Multe persoane au votat și la Bruxelles - 5.963 și respectiv în Chișinău - 4.512.Până la ora 20.00, cei mai mulți românii au votat în Italia - 185.171, Marea Britanie – 156.066, în Germania – 150.161 și în Spania – 124.402, conform BEC.​