Orban spune că a fost schimbat Guvernul Dăncilă pentru ca România să aibă comisar UE din partea PPE

Ludovic Orban a declarat că Guvernul Dăncilă a fost schimbat cu unul de dreaptă pentru ca România să poată oferi un comisar european de la PPE, respectiv pe Adina Vălean. Premierul a precizat că era o situație injustă, deoarece PPE nu avea majoritate pentru noua Comisie Europeană, relatează Mediafax.

„Cetățenii UE au votat pentrut PPE și au oferit o victorie a PPE la nivel european. Noi am obținut majoritatea în Parlamentul European, chiar dacă socialiștii au visat, timp de o săptămână, că ar putea da președintele comisiei, chiar dacă nu au câștigat alegerile, în sfârșit, PPE a reușit să impună, cum era și normal, președintele Comisiei, dar când am numărat comisarii, am descoperit o situație nedreaptă. PPE nu avea majoritate în comisie, socialiștii aveau 10 comisari, iar PPE nouă comisari”, a afirmat Ludovic Orban, la Congresul Partidului Popular European (PPE), desfășurat săptămâna aceasta la Zagreb.

Șeful Executivului a mai explicat că a decis să nu accepte această situație nedreaptă, deoarece majoritatatea cetățenii au votat pentru Partidul Popularilor Europeni.

„Și am decis în România, să nu acceptăm acestă situație nedreaptă, fiindcă vrem să oferim PPE și în Comisie, așa că am schimbat guvernul socialist cu un guvern PPE, pentru a putea oferi unul comisar PPE, în persoana Adinei Vălean. Aceasta este contribuția noastră modestă pentru o Comisie foarte bună, o Comisie care ar trebui să reprezinte dorința unei majorități a cetățenilor europeni, care au votat pentru PPE”, a aconchis Orban.

Adina Vălean, propusă de România comisar european pentru Transporturi, a primit aviz favorabil în Comisia pentru Transporturi a Parlamentului Uniunii Europene.

Raportul de evaluare prezentat de Parlamentul UE arată că Adina Vălean a răspuns „satisfăcător” la întrebările adresate la audierile parlamentare şi poate îndeplini sarcinile de comisar european pentru Transporturi.

Votul în PE pentru Executivul UE propus de președintele-ales Ursula von der Leyen va avea loc într-o sesiunea plenară programată pe 27 noiembrie.

Anterior Guvernului Orban, Cabinetul social-democraților a propus-o pe Rovana Plumb pentru funcția de comisar european, însă această nu a trecut de Comisia JURI. Fostul premier Viorica Dăncilă l-a nominalizat apoi pe Victor Negrescu, însă Guvernul PSD a fost dat jos prin adoptatea unei moțiuni de cenzură în Parlamentul României.