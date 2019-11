​​VIDEO Dăncilă, interviu alături de soțul său - „Era fată de oraș, am luat-o cu căruța de la gară. Am fost încântat că s-a adaptat condițiilor de la țară”

„Sincer să fiu, mi-a fost frică când am dus-o prima dată (s-o prezinte părinților - n.r.). Pentru că era o fată de oraș, venită de la oraș și am dus-o cu trenul. Și am luat-o cu căruța de la gară. Au ieșit părinții la poartă. "Tata, mama, vă prezint viitoarea mea soție"” - povestește soțul Vioricăi Dăncilă în fragmentul de interviu de circa un minut și jumătate postat joi seară pe pagina de Facebook a Partidului Social Democrat.Întrebată cum a trăit ea întâlnirea cu părinții viitorului soț, Viorica Dăncilă răspunde: „Era prima întâlnire cu socrii, era normal să existe emoții”.„Cel mai mult am fost încântat că s-a adaptat condițiilor de la țară. În momentul în care a intrat prima dată în curte, tatăl meu m-a tras deoparte și a zis: "Crezi tu că o să se adapteze aici? Când o auzi mâine dimineață măcănitul rațelor?" - "Stai liniștit, tată, că o să vezi că da"”, a mai povestit Cristinel Dăncilă.