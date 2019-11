Klaus Iohannis, la Galați: Am făcut 3 ore și jumătate cu mașina. Moldova are nevoie de legături mai bune

„Am făcut trei ore și jumătate cu mașina, evident că Moldova are nevoie de legături mult mai bune cu restul țării și aici trebuie să nuanțăm. Cred că este nevoie și pentru sudul Moldovei de o legătură și pentru partea de nord la fel. În Moldova este multă forță de muncă disponibilă, este obligația Guvernului, dar și a mea, să găsim soluțiile cele mai bune pentru a realiza infrastructura care va duce la dezvoltarea Moldovei”, a spus președintele înaintea întâlnirii pe care o are joi seara cu simpatizanții săi din județ.El a spus că are un plan pentru Moldova și că această regiune are potențial pentru investitori.„Eu am un plan concret pentru întreaga Moldovă. Infrastructura nu înseamnă doar drum, este clar că Moldova are potențial pentru investitori, este greu să-i convingem fără infrastructură. Așa se poate rezolva orice problemă. Proiectele bune trebuie continuate, am văzut prin țară proiecte începute în urmă cu zece ani și nu sunt încă încheiate”, a mai spus șeful statului.Klaus Iohannis participă joi seara la o întâlnire cu simpatizanții săi din Galați.