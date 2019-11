Viorica Dăncilă s-a semnat „bucătar-șef al delegației socialiștilor” într-o scrisoare către parlamentarii europeni

O nouă gafă marca Viorica Dăncilă făcută, de această dată, în fața europarlamentarilor de la Bruxelles. În 2017, europarlamentarul Viorica Dăncilă le explica colegilor, printr-o scrisoare, necesitatea ordonanței 13. În documentul trimis de către Dăncilă oficialilor europeni aceasta s-a semnat "bucătar-șef al delegației socialiștilor".





În scrisoare apare o greșeală care, prin traducere în limba română, înseamnă "bucătar-șef al delegației socialiștilor". Mai exact, în documentul prezentat de NewsWeek România se observă că Dăncilă s-a semnat „chef” al delegației socialiștilor și democraților, cuvânt care, în limba română, înseamnă bucătar șef. Cel mai probabil intenția acesteia a fost să se semneze „șef al delegației”, care în engleză se scrie „chief”.









În 2017, la o săptămână după începutul protestelor împotriva adoptării OUG 13,Viorica Dăncilă din calitatea de europarlamentar a trimis o scrisoare tuturor colegilor ei de la Bruxelles în care justifica toate modificările legislative pro-penali.

„Viorica Dăncilă, MEP for Romania, chef of the Romanian S&D delegation”, apare în scrisoarea europarlamentarului Viorica Dăncilă.