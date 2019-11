NewsWeek: Dovada că Dăncilă susținea OUG 13 la Bruxelles în 2017 - scrisoarea către europarlamentari

În ziua celui de-al treilea protest, pe 24 ianuarie, actuala candidată a PSD la prezidențiale le trimite o scrisoare (prin intermediul unui e-mail) colegilor ei europarlamentari. E-mail-ul se intitulează „Situația din România” („A state of things in Romania”) și promite să livreze „faptele” care să conducă la o „interpretare corectă a situației actuale” („We believe it is helpful to know the actuals facts in order to correctly interpret the current situation.”).”În ciuda intențiilor transparente ale Guvernului de a rezolva urgent problema și de a purta o dezbatere deschisă cu societatea, partidele de opoziție au susținut că aceste propuneri servesc protejării politicienilor corupți, ceea ce este fals. (...) Dorința noastră este ca actuala situație să devină liniștită, partidele de opoziție să accepte rezultatul votului popular și să coopereze cu noua majoritate parlamentară în loc să încerce prin orice metodă să o blocheze și să instige cetățenii împotriva ei”, scria Dăncilă în mesajul dezvăluit deViorica Dăncilă a încercat în mai multe rânduri să se delimiteze de modificările aduse legilor din justiție.Când a fost întrebată, marți seară, de ce nu a avut nicio declarație în care să condamne modificările la Codurile penale și legile Justiției, în calitate de lider PSD, ea a răspuns: ”Trebuie să întrebați Parlamentul, nu pe mine, nu am fost membru al Parlamentului”.”Am apărat eu modificările în Parlamentul European? A trebuit să îmi apăr țara, pentru că Macovei s-a dus să vorbească în plenul Parlamentului European”, a spus marți seară candidatul PSD.