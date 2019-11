Barna, atac la Băsescu: Pentru un domn care se plângea ipocrit prin 2004 că țara are de ales între doi comuniști, are un tupeu special când acuză USR că e un partid neomarxist

Dan Barna in studioul HotNews.ro

Președintele USR, Dan Barna, îl atacă dur pe Traian Băsescu care a susținut, în repetate rânduri, că USR este un partid ”neomarxist”. Barna spune că pentru cineva care se plângea ipocrit în finala prezidențialelor din 2004 că românii au de ales între doi comuniști, fostul președinte dă dovadă acum de mult ”tupeu”. Liderul USR îi transmite eurodeputatului PMP că, dacă tot nu a găsit vaporul acela cu care să plece pe mare, măcar să aibă un pic de decență, ceea ce ar fi o ”premieră”.





”Pentru un domn care se plângea ipocrit prin 2004 că țara are de ales între doi comuniști, dl Traian Băsescu are un tupeu special atunci când acuză USR că e un partid neomarxist. În Alianța USR PLUS nu o să găsiți nici comuniști, nici securiști, nici foști feseniști și nici nostalgici. O să găsiți însă oameni cu privirile spre viitor, ale căror vorbe și fapte nu lasă loc de dubii și termeni învățați recent”, a scris Barna, pe Facebook.





Liderul USR mai spune că Băsescu este frustrat de relevanța pe care o are USR-PLUS în PE, în timp ce fostul șef al statului poate fi văzut pe holuri ”băjbâind uneori”.





”În fapt, supărarea domniei sale vine din relevanța fără precedent pe care USR și PLUS o au în Parlamentul European pe holurile căruia poate fi văzut și el bâjbâind uneori. Îl asigur că suntem de abia la început și încă mai avem multe de spus. Îl sfătuiesc pe fostul președinte să rămână în barca lui. Dacă tot n-a găsit vaporul acela pe care urma să plece la final de mandat, măcar un pic de decență ar putea să încerce. Ar fi o premieră”, a conchis Barna.







Traian Băsescu a criticat, în repetate rânduri, USR-PLUS pentru orientarea de stânga, calificând partidul lui Barna ca fiind unul „neomarxist” și ”greu de înțeles”.