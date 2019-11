Cioloș: Nu vrea nimeni să înhațe niciun partid. Îmi doresc să lucrez cu Barna și sper să fie reconfirmat la conducerea USR

Dacian Cioloș a declarat că nu urmărește "să înhațe" vreun partid sau vreo Alianță și dorește să continue colaborarea cu USR. Liderul PLUS a spus că a colaborat foarte bine cu Dan Barna și speră ca acesta să fie reconfirmat la șefia partidului, transmite Mediafax.

"Vrem să transmitem prin intermediul acestei scrisori un mesaj de continuare a construcției și de unitate și nu de control a Alianței. Nu vrea nimeni să înhațe niciun partid și nicio alianță ci vrem să continuăm să construim împreună. În alianța asta între PLUS și USR s-a investit în ultimul an foarte multă încredere din partea susținătorilor noștri și această încredere ne-a ajutat să trecem peste primele două din cele patru etape pe care ni le-am propus împreună, cele patru rânduri de alegeri", a declarat Dacian Cioloș, duminică, într-o conferință de presă.





Acesta a adăugat că 88% dintre membri PLUS vor să continue proiectul Alianței cu USR.





"Am avut o consultare cu membrii PLUS. Ceea ce a reieșit din această consultare este că 88% din membrii partidului îşi doresc o continuare a proiectului Alianţei şi o întărire a relaţiei între cele două partide în cadrul Alianţei, mai multă coerenţă şi claritate în modul în care funcţionăm. Şi peste 75% îşi doresc o clarificare şi o decizie acum, în perioada imediat următoare legat de îmbunătăţirea modului de funcţionare a Alianţei", a completat liderul PLUS.





El a mai spus că speră ca Dan Barna să fie reconfirmat ca președinte USR și că vrea să colaboreze foarte bine și cu ceilalți membri ai partidului. Liderul PLUS a mai spus că optează pentru o abordare incluzivă.





"E o discuție care e internă în USR, evident cum v-m spus eu am lucrat foarte bine cu Dan Barna și-mi doresc să lucrez foarte bine cu Dan Barna sperând că va ajunge președinte dar să găsim soluții ca să lucrăm foarte bine și cu ceilalți din USR. Proiectul nostru așa cum v-am spustrebuie să fie unul incluziv. Reconfirmarea lui Dan Barna este o discuție internă la USR", a conchis Cioloș.