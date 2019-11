Meleșcanu, ales sâmbătă președinte al partidului Forța Națională / ”O voi susține pe doamna Dăncilă și în turul doi”

Teodor Meleșcanu a declarat, sâmbătă, că a susținut-o pe Viorica Dăncilă, în primul tur al alegerilor prezidențiale, și o va sprijini și în al doilea., transmite Mediafax.

"Am avut mai multe discuții pe această temă. Există evident o tendință pe care colegii și-au exprimat-o și direct și indirect. Din punctul meu de vedere nu am ascuns niciodată faptul că am susținut-o pe doamna Dăncilă în primul tur și o voi susține și în turul doi al alegerilor și din ceea ce am văzut la colegii mei, probabil marea lor majoritate vor continua aceste idei", a afirmat, sâmbătă la Parlament, Teodor Meleșcanu, întrebat pe cine va susține în al doilea tur al prezidențialelor.





Totodată, Meleșcanu s-a arătat mulțumit de felul în care au fost organizate alegerile și a precizat că meritul pentrua cest lucru se datorează guvernării PSD.





"În mare măsură sunt mulțumit. Ca urmare a necesității asigurării participării cât mai largi la alegerile prezidențiale, Guvernul condus de doamna Viorica Dăncilă a avut o inițiativă privind adoptarea votului prin corespondență pentru cei din Diaspora și prin mărirea numărului de secții de votare. Din păcate nu prea se vorbește de acest lucru. Din ce am văzut în presă nu au fost probleme mari dar în mare măsură se dovedește că legea pe care am adoptat-o a oferit cu adevărat oamenilor din Diaspora posibilitatea de a a-și exprima preferintețele electorale", a conchis Meleșcanu.





Al doilea tur de scrutin are loc pe 24 noiembrie în țară, între 22 și 24 noiembrie în străinătate și va fi între Klaus Iohannis și Viorica Dăncilă. Potrivit rezultatelor finale prezentate joi de Biroul Electoral Central (BEC) a obținut, în primul tur al alegerilor, 37,82%, Viorica Dăncilă - a avut 22,26%, iar Dan Barna - 15,02%.

Teodor Meleșcanu a fost ales, sâmbătă, președinte interimar al partidului Forța Națională. Grațiela Gavrilescu este prim-vicepreședinte interimar, iar Alexandru Ștefan Băișanu a fost numit purtător de cuvânt al formațiunii.