VIDEO LIVETEXT Klaus Iohannis, conferință de presă, la ora 18.00, la sediul PNL:Nu pot să legitimez comportamentul mizerabil al PSD acceptând o dezbatere cu candidata acestui PSD / În ultimii doi ani nu am mai avut vacanțe deloc fiindcă am stat să păzesc România de PSD-iști

Klaus Iohannis, candidat al PNL la alegerile prezidențiale, va susține miercuri, începând cu ora 18.00, o conferință de presă la sediul central al PNL, potrivit unui anunț al formațiunii politice.

HotNews.ro transmite LIVETEXT cele mai importante declarații ale președintelui Iohannis

Este momentul să stăm și să analizăm un pic ce s-a întâmplat

Sunt foarte mulțumit și mulțumesc românilor care au venit în număr mare la vot. O mențiune specială pentru diaspora, care s-a mobilizat exemplar

O mulțumire specială tuturor românilor care m-au votat pe mine

Nu am avut incidente notabile

Alegerile au fost o victorie pentru mine și o înfrângere pentru PSD

A fost cel mai prost rezultat al PSD în ultimii 30 de ani, acest PSD care este o piedică pentru dezvoltarea României

Au reușit să ne ducă pe toți într-o stare de aproape disperare

Au încercat să acapareze justiția, educația, toate sistemele publice, au încercat să-și înșurubeze pilele și neamurile peste tot în instituțiile publice

Au atacat firmele private, tot ce a funcționat în România

Românii le-au dat câteva lecții PSD-iștilor

Suntem în curs de realizare a ce am numit România normală

Primul pas semnificativ a fost în 26 mai, la europarlamentare și la referendum

Atunci am spus Stop asaltului PSD-ist asupra justiției

Despre mine, am dovedit în ultimii ani că știu să lupt împotriva PSD și că am făcut acest lucru cu folos

Am dovedit că știu să reprezint România bine în lume

Am dovedit că pot să coagulez forțele de dreapta, democratice, și s-a produs schimbarea de guvern, așteptată de puțini, sperată de mulți

Am dovedit că mă implic eficient pentru îmbunătățirea securității României și a românilor

Am dovedit că știu să opresc PSD

Despre dezbatere. Asta e o conferință de presă, nu asta e dezbaterea

De ce nu nu accept o dezbatere cu candidata PSD

Doamna Vasilica Viorica Dăncilă, fost premier dat jos prin moțiune, a fost parte activă a tuturor mârlăniilor PSD-iste, a sprijinit activ încercările de acaparare a Justiției, a fost foarte activă când a fost vo4rba să facă zid împotriva unor persoane cu probleme penale, a fost o persoană foarte activă în a guverna împotriva românilor

E reprezentanta unui partid anti-democratic, nereformat, care a guvernat împotriva românilor și acum mimează candidatul democrat și se așteaptă să fie tratată cu mare respect, ca și cum până acum ar fi apărat democrația

Nu accept o dezbatere cu astfel de persoană care reprezintă tot ce e mai rău în politica ultimilor ani

Nu pot să legitimez comportamentul mizerabil al PSD acceptând o dezbatere cu candidata acestui PSD

Îmi doresc o Române fără PSD în structurile de conducere

Eu lupt pentru o Românie normală, în conceptul meu nu e loc de o dezbatere cu un astfel de candidat

Înțeleg perfect dorința de a avea o dezbatere reală, așezată

Cum nu accept însă această dezbatere cu doamna Dăncilă voi organiza eu cu echipa mea o dezbatere așezată, marți seara, la care vor fi invitați să dezbată cu mine mandatul pe care l-am încheiat, planul pentru mandatul următor. Voi invita politologi, jurnaliști, formatori de opinie, va fi o discuție deschisă, care cu siguranță va fi pe placul românilor

Întrebări (cu italice)





Ce nu ați făcut în acest mandat?





KI: Regret că nu am terminat mai repede faza PSD-istă, pentru că România a pierdut importante oportunități. Au fost ani complicați și cred că pot să spun că am reușit în acești ani, cu toate că a guvernat PSD așa cum am descris, am reușit să țin România pe linia euro-atlantică. Cred că, la final, pot spune că în condițiile în care s-au desfășurat evenimentele politice, am făcut tot ce a putut face un președinte în condiții constituționale





Care sunt vacanțele în care ați plecat? Cum arată o zi de muncă la Cotroceni?







K.I.: O săptămână normală de muncă arată diferit. De regulă începe luni și se termină vineri sau sâmbătă, ziua începe dimineața și câteodată se termină la 6 seara, câteodată la 12 noaptea. Mi-a făcut mare plăcere într-o sâmbătă sau duminică să merg la munte, să discut cu români ... Am fost plecat în total în trei vacanțe. Chiar dacă am fost plecat, am lucrat, președintele nu are dreptul la concediu, pentru că munca pe care o face nu poate fi preluată de nimeni. Și când am fost plecat, mi-am luat mapa, cu pixul, cu actele, și am lucrat pe documente. În ultimii doi ani nu am mai avut vacanțe deloc fiindcă am stat să păzesc România de PSD-iști







Credeți că va va afecta lipsa de la o dezbatere?





K.I.: Nu cred. Pentru a suplini această dezbatere voi organiza eu o dezbatere care va aduce întrebări mult mai interesante și o atmosferă mult mai potrivită decât o dezbatere cu contracandidata mea, care nu va fi





De ce nu ați sancționat public abuzurile de la DNA sub Kovesi?





K.I.: Eu am considerat tot timpul că lupta anticorupție e necesară și importantă, am lăudat în fiecare an activitatea DNA și voi continua. Eu voi sprijini în continuare clar și ferm lupta anticorupție. Dacă au fost abateri, aceste lucruri nu mi se aduc mie la cunoștință, există un organism specializat, Inspecția Judiciară, care analizează aceste chestiuni, alături de CSM. Eu m-am exprimat politic pentru lupta anticorupție







De ce ați numit-o pe Dăncilă premier? Regretați?





K.I.: Mi s-a prezentat o doamnă din PSD, care a fost 10 ani europarlamentar și am bănuit că acolo a văzut cum funcționează o democrație, cum e în Europa cu valorile europene. Nu o cunoșteam și este o megadezamăgire spre un premier antidemocratic și acum se preface că nu este acolo și nu a fost vinovată. Îmi pare rău, dar la momentul respectiv era o majoritate puternic PSD în Parlament. Eu am declarat din 2014 că voi respecta cutumele democratice, litera și spiritul constituției. În situația în care o majoritate puternică a propus un candidat fără probleme penale, am considerat că poate fi desemnată. Nu am prevăzut evoluția ulterioară și cred că nimeni nu a prevăzut ca astfel se vor derula lucrurile





Kelemen Hunor a spus că vă va vota dar nu le va sugera maghiarilor cu cine să voteze. Cum îi veți convinge să iasă din casă?





K. I.: Eu contez pe votul lor. Cred că majoritatea vor înțelege care e miza alegerilor. Am avut votul lor și în 2014 fără să existe o mobilizare expresă. Altceva mi-a plăcut în afirmația dl Kelemen, că își doresc o țară faină, asta îmi doresc și eu









În 2014 l-ați acuzat pe Ponta de atitudine arogantă pentru că nu voia o dezbatere. Ce s-a schimbat de atunci?







K.I.: Diferența e destul de mare. Nu l-am acuzat pe Ponta de comportament antidemocratic și în comparație că doamna Dăncilă a fost chiar un politician rezonabil. Stilurile lor sunt foarte diferite, sigur. Legat de aroganța dl Ponta, el și-a trimis echipa de campanie peste ai mei și a venit cu niște pretenții nenegociabile, facem patru dezbateri, mi-a spus și zilele și orele. Am acceptat atunci două dezbateri care pe mine nu m-au ajutat și pe el nici atât. Asta despre utilitatea electorală a unor astfel de dezbateri. PSD s-a schimbat mult în rău de atunci și cred că eu nu, poate chiar un pic în bine





Vă considerați și președintele votanților PSD?





K.I. Da. Eu am spus că vreau România fără politicieni PSD în funcție de conducere, nu înseamnă că sunt împotriva votanților PSD, e dreptul fiecărui român cum votează. Lupta politică nu e împotriva votanților PSD, ci a partidului. Sunt președintele tuturor românilor, dar nu al tuturor politicienilor care au încercat să ducă România într-o catastrofă.





Dacă veți fi reales, veți susține organizarea de anticipate?





K.I.: Eu și PNL am spus primii că anticipatele sunt cea mai bună variantă. Rămân la această opțiune, anticipatele sunt cea mai bună soluție





Regretați declarația de acum 5 ani, când ați spus ghinion?





K.I.: A fost puțin greșit interpretată, dar constat că în timp e o sintagmă care se folosește într-o notă mai glumeață, sper că nu s-a simțit nimeni jignit





Viorica Dăncilă vorbește deja despre aceste 6 case, și că trebuie să restituiți banii de chirie





K.I.: Doamna Dăncilă e prost informată. Eu nu am nicio problemă, nici în civil, nici în penal, sunt 5 case între timp. Această problemă a apărut când am intrat eu în politică, în 2000, și în fiecare campanie cu asta au ieșit. Sunt un om cinstit, le-am cumpărat absolut legal și cinstit, iar chestiunile dezbătute în justiție sunt chestiuni de procese civile. Zicea doamna Dăncilă parcă zicea că aș fi și eu un fel de penal, nu am avut niciodată un dosar penal. A, că cineva a scris o plângere către parchet, e adevărat, dar nu mă tem de absolut nimic, nu am absolut nimic de ascuns