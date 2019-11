UPDATE Ședința CEX a PSD: Olguța Vasilescu nu mai e șefă de campanie pentru Dăncilă / Primarul Bacăului și cei trei parlamentari care au votat pentru Guvernul Orban, excluși din partid

​Social democrații s-au reunit marți, în ședința Comitetului Executiv, pentru a analiza rezultatul înregistrat în primul tur de scrutin la prezidențiale. Întâlnirea are loc în contextul în care PSD a obținut cel mai scăzut procent din ultimii ani și a pierdut 8 fiefuri din Moldova dar și județe ca Vîlcea, Constanța și Maramureș.







Comitetul Executiv al PSD s-a reunit la ora 16.00 la sediul PSD din Kiseleff. Liderii ca Paul Stănescu, Marcel Ciolacu, Gabiel Zetea sau Rovana Plumb au declarat înaintea ședinței că nu se impun deocamdată sancțiuni la adresa celor care au pierdut și că o decizie în acest sens ar trebui luată după cel de-al doilea tur.







16:43 Marian Oprișan a sosit la ședința CEX. Oprișan este unu dintre baronii care au pierdut alegerile în județ, candidatul PSD obținând doar 20 de procente iar Kalus Iohannis 40%.







16:30 Gabriela Firea: Care eșec? Să-și depună mandatul cei de pe locul 3!



Președintele interimar al PSD București, Gabriela Firea, a declarat că nu este cazul pentru depunerea mandatelor liderilor de filiale, precizând că în București au fost cu 10.000 de voturi în plus pentru partid față de europarlamentare.





"Care eșec? Suntem în turul II. Eu cred că este un succes, candidatul nostru este în turul II, ne bucurăm foarte mult, îl vom susține în continuare, vom munci și aceste două săptămâni și vom avea prima femeie președinte. La București, am avut 10.000 de voturi în plus față de alegerile europarlamentare, partidele care ne fac opoziție corectă de trei ani în Consiliul General au scăzut în preferințele electoratului din București. Noi nu am făcut campanie negativă împotriva lor, împotriva USR și a PNL, ci doar le-am așezat activitatea într-o oglindă și le-am spus bucureștenilor cum au votat împotriva tuturor proiectelor bune necesare pentru Capitală", a declart Firea înaintea ședinței.







După ce au pierdut fiefurile din Moldova, Transilvania și Dobrogea liderii PSD susțin că nu se impun sancțiuni







Liderul PSD Maramureș Gabriel Zetea a declarat înaintea ședinței că își asumă rezultatul înregistrat de organizația sa dar că nu este momentul de schimbări din funcții. "Nu cred că putem să vorbim azi de excluderi, ne concentram pe altceva, prezidențialele sunt determinante pentru următorii 4 ani. E bine să stăm să analizam. Sunt membri de partid care fac greșeli, dar nu e cazul acum, după prezidențiale, avem timp să ne întâlnim și să vorbim despre altă organizare", a declarat Zetea.





Și liderul PSD Giurgiu Niculae Bădălău a declarat, că nu este cazul de sancțiuni ci că PSD trebuie să facă o analiză a rezultatelor și să-și stabilească strategia pentru turul doi. Totuși, întrebat de reporteri ce ar fi făcut dacă ar fi obținut un scor slab la alegeri, Bădălău a spus că și-ar fi dat demisia de onoare.





„Unde am avut rezultate slabe să încercăm să le îndreptăm. Despre asta este vorba", a afirmat Niculae Bădălău, marți, înaintea ședinței CEx al PSD.





Șerban Valeca PSD Argeș: "Eu cred că după turul doi trebuie să discutăm acest lucru. Deocamdată cred că trebuie să-i învățăm și pe ei ce am făcut noi sau să recunoască ei, cei care au făcut o analiză corectă, vezi ce ai făcut, greșelile sau ce nu ai făcut și trebuia să faci. După turul doi să avem o analiză"











Pe agenda ședinței se află și nemulțumirile la adresa Anei Birchall. Lideri ca Rădulescu-Mitralieră, Codrin Ștefănescu sunt extrem de nemulțumiți de modul în care aceasta s-a poziționat public și se așteaptă ca aceștia să ceară excluderea lui Birchall din PSD.





Totodată, o parte din liderii PSD intenționează să ceară explicații în ceea ce privește înscrierea lui Cosmin Gușă în partid. Reamintim că, în urmă cu o săptămână, primarul sectorului 1 Daniel Tudorache (împreună cu Paul Stănescu) a anunțat că patronul Realitatea TV Cosmin Guşă s-a înscris în PSD.







Olguța Vasilescu s-a retras de la conducerea campaniei electorale a Vioricăi Dăncilă după ce aceasta i-a reproșat că sotul ei, Claudiu Manda, ar fi spus că PSD pierde alegerile deoarece are un candidat prost, au declarat surse din partid.Primarul Bacăului, Cosmin Necula, și cei trei parlamentari care au votat pentru Guvernul Orban, Eugen Gioancă, Cristina Burciu și Elena Hărătău, au fost excluși din partid.Luni, primarul Bacăului a declarat că multor pesediști le-a fost rușine să tragă pentru Viorica Dăncilă la prezidențiale. De menționat că lui Cosmin Necula i se retrăsese sprijinul politic încă din 29 septembrie.De altfel și Viorica Dăncilă a anunțat în urmă cu o zi că nu se impun sancțiuni ci că este necesară o analiză pe filialele județene. „Nu, nu venim cu ideea de a face excluderi. Vom discuta pe fiecare județ, vom analiza fiecare localitate în parte, astfel încât la următoarele alegeri să avem rezultate mai bune. Vom discuta fiecare județ și vom analiza fiecare organizație în parte. E o analiză de partid normală, după alegeri. Fiecare președinte de organizație de județ trebuie să susțină ce a mers și ce nu a mers”, a declarat Viorica Dăncilă.Comitetul Executiv al PSD se va reuni la ora 16.00 la sediul partidului. Pe agenda ședinței se află analiza rezultatului votului dar, susțin surse din interiorul PSD, nu se va pune problema sancțiunilor.