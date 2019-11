Ludovic Orban, despre situația bugetului: ”În fiecare zi mai descoperim câte o gaură”

Premierul Ludovic Orban a afirmat, marți, că descoperă în fiecare zi noi găuri în bugetul de stat și plăți care nu au fost făcute, deși erau necesare. El a precizat că sunt rambursări de TVA de peste cinci miliarde de lei care au fost întârziate și concedii medicale neplătite de șase luni, transmite Mediafax.





„Referitor la buget, îmi este foarte greu să va dau răspunsul la această întrebare, pentru că în fiecare zi mai descoperim câte o gaură și câte o cheltuiala care trebuia făcută, adică plăti care trebuiau făcute și care nu au fost făcute. Va dau așa trei exemple scurte că să va dați seama despre ce este vorba. Rambursări de TVA peste 5 miliarde, neonorate, întârziate față de termenul legal. Lucrări pe PNDL, situații de lucrări avizate, spre decontare, de peste 5 miliarde, care datează de luni de zile și nici un leu în buget pentru decontările respective. Concedii medicale neplătite de șase luni de zile de către Casă de Sănătate. Toate aceste cheltuieli trebuiau efectuate, trebuiau plătite și nu au fost făcute. Că atare îmi este foarte greu să va dau un răspuns”, a spus Ludovic Orban, la preluarea mandatului de ministru al Tineretului și Sportului de către Ionuț Stroe.





Șeful Executivului a adăugat că speră la un mecanism de implicare a capitalului privat în susținerea activității sportive.





„Sigur că vom încerca să alocăm resurse financiare mai importante, fiind vorba de un an olimpic, acum vrei nu vrei, clar trebuie să existe o creștere, dar trebuie să ne gândim, cum a spus și domnul ministru, și la mecanisme de implicare a capitalului privat în susținerea activității sportive a Federațiilor și la sisteme inovative, inclusiv trebui să găsim soluții pentru a putea beneficia și de bani europeni în proiecte care pot să fie folositoare sportului. Aici pot să va asigur că, chiar în ce mă privește personal, nu am făcut karate decât un an și jumătate, n-am făcut zece ani, nu am jucat fotbal, am jucat handbal, am fost la atletism, am făcut gimnastică sportivă trei ani și jumătate, adică sunt un om care chiar dacă acum funcția mă obligă să nu mai fiu atât de activ în sport, am făcut sport și apreciez în mod deosebit, activitatea sportivă a avut o influență asupra formării caracterului și spiritului, cred că trebuie să acordăm o mare atenție educației sportive”, a subliniat Orban.





Premierul a menționat și care sunt cererile de alocări pentru ministere.





„Vă spun așa, 6% la Educație, 4% la Sănătate, cererile vi le spun așa, 1% la Cercetare, 1% la Sport, 6% pentru Infrastructură, deci ajungem la 20% cu alocările, ori eu trebuie să va spun cheltuielile obligatorii, adică salarii pensii, cheltuielile obligatorii reprezintă peste 20% din PIB, în condițiile în care bugetul reprezintă, după execuția bugetară pe primele nouă luni, noi colectăm mai puțin de 27% din PIB, venituri la bugetul de stat. Am spus că vom alocă mai mult ținând cont de faptul că este un an olimpic, și nu va pot da un procent din PIB, nu întru în campionatul asta de a garanta procente din PIB”, a conchis Orban.