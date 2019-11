Cum se vede din interiorul USR înfrângerea dezastruoasă a lui Barna în alegeri

Până la urmă cine nu și-a atins obiectivul: Barna sau alianța USR-PLUS?

Ce spun alte voci din USR

Ce spun analiștii

„Din păcate, bucata aceasta de Românie pe care ne-am bazat și în care am crezut este, se pare, mai mică decât am anticipat”, a spus Dan Barna în prima conferință de presă după alegerile prezidențiale în care, potrivit datelor oficiale parțiale, a obținut doar 14% din voturi, cu nouă procente mai puțin decât Viorica Dăncilă.Declarația vine totuși într-o oarecare contradicție cu o altă făcută la aceeași conferință de presă: „Îmi asum întreaga responsabilitate pentru acest obiectiv pe care nu l-am atins”.Pentru a înțelege care este în acest moment atmosfera în USR trebuie să plecăm de la realitatea că au existat suficiente voci din rândul partidului care nu au împărtășit optimismul grupului din jurul lui Dan Barna în aceste alegeri. Chiar și pentru aceștia însă diferența mare dintre candidatul lor și Viorica Dăncilă a fost un șoc.„Știam că există șanse mici să intre în turul doi, dar mă așteptam să obțină un procent de 18-19%. Erau însă foarte mulți în partid care chiar credeau că Barna nu numai că va intra în turul al doilea dar va câștiga președinția. Pe ce se bazau? Habar nu am. Au fost sondaje făcute de echipa de campanie, care spuneau că diferența dintre candidatul PSD și Barna e de două-trei procente dar nouă (n.r.-în Biroul Național) nu ni s-au prezentat decât niște concluzii. Nu ni s-au spus întrebările, nici alte detalii. Unii știam că mulți dintre votanții noștri au o părere bună și despre Klaus Iohannis, deci îl vor vota pe el la prezidențiale”, mi-au spus astăzi surse din USR.De la acest optimism care nu se baza pe nimic vine acum și marea problemă pentru perioada următoare, mi-au mai spus oamenii cu care am stat de vorbă, și anume faptul că foarte mulți useriști nici nu concepeau ca Barna să nu intre în turul al doilea.„Din start și-au setat un obiectiv greșit. În opinia mea trebuia să te duci să faci o campanie care să te ajute pentru locale și pentru parlamentare și să lași alegătorul cu regretul: băi, l-am votat pe Iohannis, dar îmi pare rău că nu l-am votat pe Barna. Lasă că votez USR-PLUS la următoarele alegeri, prin compensație. Acum, în schimb, am lăsat impresia că Dăncilă a șters pe jos cu Barna și cu tot USR-ul. Asta a fost cea mai mare greșeală de strategie pe care am făcut-o”, mai spun sursele.A două greșeală, spun același surse, ar fi că nu a fost lăsat Dacian Cioloș să candideze la prezidențiale în locul lui Barna. „Nu știu dacă nu a fost chiar o cursă a lui Cioloș, în condițiile în care în sondaje USR-ul ieșea cu procente de trei-patru ori mai mari decât PLUS. Acum, pe bună dreptate, Cioloș poate să spună: „Vezi, nu sunteți atât de tari precum v-ați crezut!” Eu, dacă aș fi în locul lui Cioloș, aș propune acum fuziunea USR și PLUS într-un singur partid. Barna e jos, nu ar avea cum să se opună”, mai spun membri din conducerea partidului.Care ar fi lucrul de care se tem acum useriștii?„Se poate crea o percepție care demobilizează oamenii, iar percepția să devină realitate. Oamenii să nu mai tragă, nu mai au încredere, iar noi, fiind un partid de mobilizare, acest lucru ne poate costa enorm”, mai declară sursele care cred că dacă Barna ar face acum un pas în spate, partidul și-ar reveni mai repede.Se poate repeta greșeala la locale?„Da, în condițiile în care sunt unii ce cred și nu știu pe ce se bazează că pe oricine ai pune să candideze împotriva lui Firea, având USR-PLUS în spate, ar câștiga. Ori nu e deloc așa”. Cosette Chichirău , contracandidata lui Dan Barna în competiția internă a USR, a ieșit astăzi public și a enumerat mai multe greșeli pe care le-a făcut prezidențiabilul USR, printre acestea se numără faptul că nu a avut nimic de spus despre Iohannis, „dacă-i dorea jobul, trebuia să arate că este mai bun decât acesta” și refuzul de a intra la guvernare după căderea Guvernului Dăncilă.Europarlamentul Cristian Ghinea a scris pe Facebook că „Azi sistemul a fost mai tare”, referindu-se evident la neintrarea lui Barna în turul al doilea al alegerilor.Cum se vede însă scorul obținut de candidatul USR-PLUS din exteriorul partidului? L-am întrebat pe sociologul Barbu Mateescu de ce crede că nu a prins mesajul lui Dan Barna la mai mulți oameni.„Nu a existat niciun mesaj puternic al candidatului care să țintească votanți din afara USR-PLUS. De asemenea, în mod interesant, intenția de vot și deci electoratul USR-PLUS s-au restrâns de-a lungul ultimelor luni probabil datorită moțiunii de cenzură care nu a pus USR-PLUS în prim-plan. În alte cuvinte, campania prezidențială a lui Dan Barna fost eficientă în a mobiliza mult sau tot dintr-un electorat din ce în ce mai mic”.Strategia și comunicarea împreună au suferit (prima influențând pe a doua). S-a lăsat prea mult spațiu de acțiune lui Klaus Iohannis, permițându-i să preia votanți USR-PLUS. Nu au existat votanți Iohannis din PNL sau din alte părți ale electoratului pe care Barna să fi încercat să-i convingă. Probabil că s-a supralicitat candidatul în sine sau calitatea mesajelor, care personal mi s-au părut nespecifice și nememorabile. Uluitoare mi s-a părut și inflexibilitatea strategiei. Mai erau două săptămâni, situația era clară și gravă și totuși Dan Barna încă nu afirma de ce Iohannis nu ar fi o opțiune de vot în turul unu, el trebuind să fie ales ***în loc*** !Omul care a gândit acea strategie a fost respectat dumnezeiește de către echipa de campanie. Nu știu cine e, dar se pare că a greșit.Votanți ai lui Iohannis (foarte puțini Paleologu, care a luat fix atâtea voturi câte are PMP). Barna nu s-a profilat în mintea lor drept o opțiune mai bună decât Iohannis.E ușor surprinzător că Mircea Diaconu nu a reușit să mobilizeze în favoarea sa mai mulți votanți PSD. A dus o campanie neortodoxă în sensul de atipică, dar nu a convins.Teoretic da. O demobilizare totală a votanților lui Dan Barna ar face cursa mai apropiată decât ar fi de crezut.