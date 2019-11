VIDEO Alegeri prezidențiale 2019. Dan Barna face apel la tineri să își îndemne prietenii și familia să meargă la vot: Din cum arată estimările, jucăm la câteva mii de voturi

Liderul USR și candidatul la prezidențiale Dan Barna a declarat duminică seară, ajuns pentru câteva momente la sediul de campanie, că, la cum arată estimările, diferența dintre el și Viorica Dăncilă, cu care se luptă pentru a intra în turul doi alături de Klaus Iohannis, este de câteva mii de voturi. Șeful USR a făcut apel la tineri să își sune prietenii și membrii familiei să verifice dacă au votat, iar dacă nu, să-i trimită la urne.

”Din cum arată cifrele, din cum arată estimările, jucăm la câteva mii de voturi. De aceea fac apel la toți tinerii, la toți cei care stau acasă acum și au votat deja, să verifice, să dea telefoane în stânga și în dreapta și să își trimită prietenii și colegii la vot. Pentru că e mult mai ușor să votezi decât să pleci din țară. E mult mai ușor să votezi decât să stai în frig la proteste în lunile de iarnă. E mult mai ușor să votezi decât să ieși la mitinguri decât să te bucuri de viață de calitate cu familia sau cu prietenii”, a declarat Dan Barna la sediul de campanie.

Potrivit acestuia, acesta este unul dintre momentele acelea în care poți face diferența între ”poate era altfel dacă ieșeam să votez sau poți să spui că atunci am mers și am votat și am făcut istorie și lucrurile s-au schimbat”.

„Ștampila aia mică reprezintă o forță extraordinară pe care o are fiecare cetățean”, a spus Barna.