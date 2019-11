Orban promite că anul viitor nu va apărea nicio taxă nouă și face noi precizări despre taxa auto: „Așa se nasc fake news-urile”

Orban in sedinta de guvern

„Politica fiscală din programul de guvernare nu prevede introducerea de noi taxe. Vreau să fac o precizare. La conferința de presă de la Ministerul Mediului, așa se nasc fake news-urile, am fost întrebat de taxa de mediu. Am zis, sigur studiem, analizăm, vedem în ce măsură, dar am spus un lucru. Ne vom consulta cu Comisia Europeană. Decât să introducem o taxă care să nu fie în conformitate cu legislația europeană, să-i punem pe români să plătească taxa respectivă și după aceea să trebuiască să dăm banii înapoi, eventual să-i mai punem pe drumuri, mai bine nu băgăm nicio taxă. Această afirmație nu a fost dată. Oricum în cursul anului viitor nu va apărea nicio taxă nouă”, a mai spus premierul.În cursul zilei de joi, premierul a fost întrebat dacă va căuta o formulă de calcul pentru taxa de primă înmatriculare care să nu mai poată fi atacată la Comisia Europeană, el răspunzând că „trebuie să fie concepută ca o taxă de poluare și cuantumul taxei să depindă de cantitatea de noxe care sunt eliberate în atmosferă”.„Formulele care au fost încercate în mod evident au intrat în contradicție cu reglementările de la nivel european. Se știe că taxele indirecte trebuie să respecte reglementările europene. Această taxă este o taxă indirectă. Evident, ea poate fi gândită și ca un impozit pe proprietate variabilă în funcție de... Dar și aici există riscul să contravenim principiului că o taxă depinde de valoarea unui bun. Și, repet, când vom ajunge la o formulă care să fie acceptabilă la nivelul Comisiei Europene o vom anunța public. (...) Dar, vă mai spun un lucru, decât să venim cu o taxă ca să mai luăm niște bani de la proprietarii de mașinu și după aceea să trebuiască să-i dăm înapoi, mai bine măsurăm de șapte ori și stabilim ceea ce suntem siguri că va fi acceptat la nivelul instituțiilor europene”, a spus Orban, joi, la Ministerul Mediului.