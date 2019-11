Orban și Cîțu au discutat cu Iohannis despre buget și comisarul europan. „Președintele este implicat și interesat de problemele publice”

”Președintele României este un președinte implicat, care este interesat de toate problemele publice și evident că am discutat de chestiuni de interes public, adică situația finanțelor publice și, de asemenea, de procedura de audiere și de susținerea în PE a candidatului de comisar european”, a declarat Ludovic Orban, citat de Mediafax.Premierul Ludovic Orban și ministrul de Finanțe Florin Cîțu au fost chemați, joi, de președintele Klaus Iohannis, la Palatul Cotroceni, au declarat surse liberale, pentru Mediafax.Întrevederea are loc după ce șeful Executivului a declarat că nu mai sunt bani suficienți pentru a încheia anul. Premierul Ludovic Orban a declarat, joi, într-o conferință de presă că se va face o evaluare a necesităților, la rectificare, întrucât banii nu sunt suficienți pentru a încheia anul în domeniul sanitar. „Evident rezultatul la rectificare va fi o evaluare a necesităților care vor fi identificate de domnul ministru împreună cu echipa. Încă nu vă putem spune care este cifra (la rectificare – n.r.). Cert este că nu sunt bani suficienți pentru a încheia anul nici pentru programe de sănătate, nici în ceea ce privește bugetul Casei”, a spus Ludovic Orban. Acesta a fost completat de ministrul Sănătății, Victor Costache, care a spus că nu sunt bani nici pentru salarii.Președintele ales al Comisiei Europene Ursula von der Leyen a acceptat-o miercuri pe Adina Vălean pentru a prelua funcția de comisar european pentru Transporturi, a declarat purtătorul de cuvânt al echipei de tranziție a Executivului UE. Ludovic Orban a declarat că decizia de a trimite propunerile pentru funcția de comisar european a fost luată "sub imperiul urgenței", România fiind printre ultimele țări fără un comsiar european. Premierul a mai subliniat că nu consideră că a încălcat înțelegerea cu USR. Premierul a afirmat că, în conformitate cu prevederile legale, va trimite către președinții celor două Camere ale Parlamentului solicitarea de a organiza audieri în comisiile de specialitate pentru comisarul european.