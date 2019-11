[P] Gheorghe Flutur: Klaus Iohannis a câștigat prestigiul, încrederea și aprecierea partenerilor internaționali pentru a reprezenta cu cinste România

Susținem Klaus Iohannis pentru că România are nevoie de normalitate, iar atunci când Klaus Iohannis propune o Românie normală este cât se poate de credibil. Românii își exprimă susținerea pentru Klaus Iohannis pentru că România are nevoie să mențină și să-și consolideze drumul european, are nevoie de investiții, are nevoie de instituții ale statului care să garanteze securitatea cetățeanului. Populația este pregătită în marea ei majoritate să îl voteze pe Klaus Iohannis pentru un nou mandat de șef al statului. Şi o spun în modul sincer pentru că obișnuiesc să discut la firul ierbii cu oamenii. Oamenii își pun speranța în Președintele Klaus Iohannis şi într-o Românie normală.Pentru români, România normală este țara pe care ne-o dorim cu toții, o țară în care îți dorești să trăiești și să te întorci, o țară în care lucrurile funcționează așa cum ar trebui, o țară în care civilizația și respectul devin regula de zi cu zi, o țară în care te poți bucura de servicii publice de calitate, de la educație, sănătate până la transport și în care poți să-ți faci un rost în viață prin muncă cinstită. O Românie normală înseamnă instituții ale statului care să funcționeze după reguli clare şi care să ofere siguranță şi protecție cetățeanului cinstit, o Românie normală înseamnă ca puterile statului să aibă reguli de funcționare şi să fie respectate reciproc. O Românie normală înseamnă reglementarea statutului alesului şi al numitului. Uitați-vă la epoca PSD, care a inversat scara de valori. Numitul e mai puternic decât alesul. Este o realitate cruntă pe care o vedem astăzi.O Românie normală înseamnă un buget transparent inteligent şi echilibrat făcut, cu cheltuieli de dezvoltare în primul rând. O Românie normală înseamnă o Românie în care cetățenii sunt tratați cu respect de instituțiile statului și de funcționarii publici și nu mai sunt trimiși de la o instituție la alta, de la un funcționar la altul sau li se închide iresponsabil apelul prin care li se cere ajutor. O Românie normală este o Românie educată care se poate realiza atunci când în Educație nu se mai fac reforme pe genunchi. O Românie normală este o Românie sănătoasă în care nu mai există șpăgi în spitale, cu oameni care au posibilitatea să se trateze civilizat în centre medicale moderne, dotate cu aparatura medicală necesară și cu personal medical profesional responsabil și conștient de misiunea lor publică.O Românie normală este o Românie în care cetățenii nu mai stau blocați pe șosele în timp ce principalele proiecte de infrastructură de transport sunt abandonate, iar premierul țării face turneu electoral cu elicopterul pentru a evita blocajele din trafic. O Românie normală încurajează inițiativele economice și oferă stabilitate și predictibilitate pentru dezvoltarea afacerilor care duc la creșterea bunăstării generale. O Românie normală înseamnă o guvernare bugetară responsabilă care apără echilibrele economice și sprijină principalii piloni de dezvoltare economică sănătoasă: investițiile private și publice. O Românie normală sprijină dezvoltarea sustenabilă a comunităților locale prin folosirea banilor publici în interesul plătitorilor de taxe și impozite pentru o viață mai bună și mai curată în localitățile lor.Președintele Klaus Iohannis este credibil, mereu printre oameni, receptiv la păreri, prezent activ la manifestările publice, nu intră în jocuri politice sau politicianiste, mediază situații cu argumente și fermitate, ducând totdeauna lucrurile până la capăt. Klaus Iohannis este garantul normalității, echilibrului, performanței. Știe ce trebuie să facă pentru a aduce România la normalitate. Este Președintele României de care avem nevoie și despre care știm sigur că poate da o perspectivă și o direcție corectă țării. A demonstrat eficiență, putere de luptă și o rezistență de neclintit în apărarea valorilor democratice și a drepturilor și libertăților individuale. Încurajează performanța și promovează competența și integritatea în societate și în funcțiile publice. Dacă ne gândim la parcursul lui profesional, acesta este unul firesc, normal. A fost profesor, inspector școlar, apoi primar de municipiu, la Sibiu și acum președintele țării. Avem încredere în Președintele Klaus Iohannis, care a făcut lucruri foarte bune în Sibiu, un oraș cu care ne mândrim.Și încă de ce Klaus Iohannis? Are statura, credibilitatea, respectul și atitudinea potrivite pentru un șef de stat. Este un om politic echilibrat care respectă valorile morale, legea și ordinea constituțională. Are experiența necesară și știe ce are de făcut pentru a fi un președinte care să reprezinte eficient interesele românilor. Inspiră încredere și certitudine și îți oferă siguranță și stabilitate. Are capacitatea de a uni societatea în jurul unor valori comune prin solidarizarea arătată cu acțiunile civice legitime de protest ale oamenilor ieșiți în stradă pentru o cauză democratică, prin coagularea forțelor politice interne democratice în respectarea angajamentelor pro-europene și de securitate națională transatlantice și prin puterea dovedită de a reuni cei mai importanți lideri politici în jurul unor proiecte de interes comun pentru țara noastră. Klaus Iohannis a câștigat prestigiul, încrederea și aprecierea partenerilor internaționali pentru a reprezenta cu cinste România și pentru a influența deciziile la nivel european și transatlantic în favoarea românilor. Este un președinte cu care poți fi mândru oriunde în lume.A apărat democrația, fiind un adevărat ”gardian al democrației”. Președintele Klaus Iohannis s-a luptat, folosind toate mijloacele democratice, pentru a apăra statul de drept, pentru promovarea meritocrației, pentru drepturile romanilor oriunde s-ar afla, pentru cei din țară și din diaspora. Președintele Klaus Iohannis este garantul normalității în România, omul care a apărat instituțiile statului și care a tras de mânecă Guvernul PSD de fiecare dată când acesta „a derapat”.A blocat capturarea României de către PSD, a făcut tot ce poate face un președinte al României, respectând valorile democratice, pentru a asigura stabilitatea statului împotriva celor dispuși să dea foc țării doar ca să-și scape pielea. Doar prin acțiunile concertate ale președintelui Iohannis și ale PNL a fost blocată modificarea Codurilor penale, în ciuda ofensivei disperate a PSD. Președintele Iohannis a fost un adversar eficient al ”legilor strâmbe” și s-a aflat într-o luptă continuă cu PSD pentru garantarea drepturilor și libertăților fundamentale.A oprit amnistia și grațierea politicienilor corupți prin blocarea OUG 13 și prin convocarea Referendumului pentru Justiție. A apărat și a susținut economia privată împotriva măsurilor bugetare și fiscale haotice și distructive promovate de o guvernare ostilă mediului de afaceri. A criticat dur ”țopăiala fiscală” și a cerut abrogarea ordonanțelor de urgență cu impact negativ pentru economie, precum OUG 114 care duce la naționalizarea Pilonului 2 de pensii, alungă investitorii din energie, telecomunicații și sectorul bancar și a dus la creșterea prețurilor pentru multe produse și servicii.A promovat și susținut necesitatea unor reforme esențiale în domenii cheie pentru o dezvoltare sustenabilă și sănătoasă a României precum proiectul România educată care a reunit toți actorii din societate implicați în procesul educațional în cea mai amplă dezbatere de soluții pentru viitorul Educației. „România Educată” este proiectul național inițiat de președintele Iohannis, cea mai amplă și de durată consultare publică cu profesioniști desfășurată până acum în domeniul politicilor publice din educație. Miza este strategia pentru educație la orizontul anului 2030.A solicitat și a obținut reforma sistemului electoral pentru a permite votul românilor din străinătate, fără cozi și alte umilințe la care au fost supuși cetățenii români de guvernările PSD – ALDE. Simplificarea votului prin corespondență, program de vot extins pe 3 zile, înființarea de noi secții, menținerea programului de vot și după ora 21 în cazul în care sunt cozi la vot.Pe plan international, Klaus Iohannis a făcut ca România să fie apreciată și respectată în UE și NATO și a ținut România ancorată în drumul european, pro-occidental, alături de SUA, în pofida atacurilor repetate ale liderilor PSD față de oficialii europeni și față de NATO. A apărat interesele românilor care își doresc o Românie europeană respectată și apreciată în primul rând al statelor europene, ceea ce s-a văzut din plin la Summitul UE de la Sibiu când, practic, Iohannis a adus Europa în România la cea mai importantă reuniune de șefi de stat și de guvern din UE.Președintele Klaus Iohannis a demonstrat că știe să gestioneze situații delicate, așa cum cred că a fost momentul în care, la o întâlnire publică, s-a dorit să primească un steag, domnul Klaus Iohannis, cu eleganță, printr-un gest sugestiv, a înmânat organizatorilor drapelul țării noastre.Apoi, ne amintim cu toții momentul în care Guvernul se pregătea să adopte, în secret, OUG 13 și OUG pe amnistie și grațiere. Președintele Iohannis a ajuns intempestiv la ședința de Guvern și a vorbit despre cei „doi elefanți”, solicitând ca cele 2 acte normative să nu fie puse pe ordinea de zi și să nu fie adoptate.Aș porni de la Programul prezidențial „Împreună pentru România normală”, unde regăsim priorități care vor deveni adevărați stâlpi ai dezvoltării României - învățământul, sănătatea, solidaritatea socială, susținerea competitivității și predictibilității, responsabilitate în planul politicilor economice, reașezarea administraţiei publice pe fundamente corecte.Pentru noi, cei din Moldova, Klaus Iohannis este garantul construcției autostrăzilor care să ne lege de Vestul României și de București, fără de care nu putem vorbi de scoaterea din izolare a zonei Moldovei. Această regiune a ”exportat”, din păcate, peste jumătate de milion de oameni care au plecat la muncă în străinătate. Şi asta nu e o laudă. Poate că aceste autostrăzi s-ar putea numi şi autostrăzile întoarcerii lor acasă.