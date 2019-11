Rodica Nassar și-a anunțat demisia din funcția de secretar de stat în Ministerul Sănătății

Șefa PSD sector 2 Rodica Nassar a anunțat, pe Facebook, că își dă demisia de pe 6 noiembrie din funcția de secretar de stat din cadrul Ministerului Sănătății.

”Cu bune, cu rele, cu reușite, dar și cu neîmpliniri, cu momente de bucurie, dar și cu foarte mult stres, astăzi am încheiat un alt capitol din viața mea!Un gest de corectitudine politica însoțit de mulțumiri fata de toți colegii mei care au avut încredere in mine și m-au susținut in ocuparea unei funcții de mare responsabilitate publica, înseamnă demisia mea începând cu data de 6 noiembrie 2019!Felicitari tuturor colegilor care au făcut parte din Guvernul PSD condus de Prim-ministrul Viorica Dancila și multe realizări in continuare!Viitorul ne aparține!Veti vedea!”, a scris Rodica Nassar pe Facebook, atașând o fotografie a cererii de a fi eliberată din funcție.

”Subsemnata Rodica Nassar, numită în funcția de secretar de stat la Ministerul Sănătății, prin decizia prim-ministrului României nr. 601/30.08.2017, vă rog să-mi aprobați eliberarea din funcție începând cu data de 06.11.2019”, se arată în cererea formulată de Nassar, postată pe Facebook.

Demisia acesteia vine după ce guvernul Orban a fost învestit, luni în plenul reunit al Parlamentului, cu 240 de voturi „pentru”, din cele 233 necesare.