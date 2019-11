Primul prefect din țară care își dă demisia, după schimbarea Guvernului: ”Este o demisie de onoare!”

Prefectul județului Vaslui, Eduard Popica, și-a dat demisia din funcție marți, după un mandat de 2 ani și 5 luni, motivându-și alegerea de faptul că ”Guvernul de care am fost susținut și care a susținut toate proiectele județului in ultimii doi ani și jumătate tocmai a fost demis”. ””Este o demisie de onoare”, a scris Eduard Popica pe Facebook.

Eduard Popica scrie că în cei doi ani și cinci luni de mandat a avut o conduită transparentă, iar „Instituția Prefectului județul Vaslui a fost cea mai vizibilă instituție din județ”.

„Am interacționat și am căutat în permanență soluții la rezolvarea problemelor cetățenilor din județ în limitele legii. Am reușit să redau adevărata importanță celui mai mare punct de frontieră de la Est - Albița-reabilitând întreaga infrastructură rutieră, degradată de ani buni. Am făcut toate demersurile pentru deschiderea unui punct de recoltare a sângelui la Vaslui. Spațiul este amenajat și ne aflăm în faza de achiziție a aparaturii medicale. În perioada următoare va fi deschis și acest punct. Am făcut demersuri la Ministerul Dezvoltării, obținând finanțări pentru mai multe proiecte de infrastructură din județ”, adaugă acesta.

Într-o conferință de presă, prefectul a spus că a fost tot timpul conștient de faptul că funcția era vremelnică. Întrebat dacă are cunoștință despre gesturi similare ale altor prefecți, Popica a răspuns că știe sigur că e primul, nu și dacă e singurul, potrivit Mediafax.