Cine îl votează pe Mircea Diaconu la prezidențiale? / „Orice partid ar câștiga, ar fi la fel ca-n ultimii 15 ani - război. Pe propunerea mea se face pace”

„Sociologii se uită la niște zone pe care le știu, pe care le-au testat până acum. Lumea a noastră - alegător și politicitan - e statuată deja în niște scheme de tipul Ăsta. eu-s partidul ăsta, alegătorii mei, procentele astea. Vedeți că-s cam acelea, rar se mișcă. În schimb sunt o mulțime de oameni, procente uriașe, care nu votează. Nimeni nu întreabă de ce nu votează și nu îi testează. Aia e zona pe care eu încerc să...”, a răspuns Mircea Diaconu la interviurile HotNews.ro LIVE.







Cine îl votează pe Mircea Diaconu? Care este profilul alegătorului?„În 2014 (n.r. la alegerile europarlamentare) au venit mai mulți oameni la vot cu un procent aproape cât procentul meu, 7%. Alții. Și cei mai mulți asta mi-au zis. 'Nici n-aș fi votat, adr pentru tine am ieșit din casă'. Dar alegătorii mei nu sunt numai acolo, ci peste tot”, a spus Diaconu.„Percepția mea, e veche de 50 de ani, este a străzii... Vine un om din față, trece pe lângă mine și nici nu se oprește. Îmi zice încet 'Eu, soția mea și încă cinci prieteni, de la mine aveți opt voturi'. Și pleacă mai departe. Ce înseamnă asta? Celule de tipul ăsta care sunt peste tot, nu sunt încazarmați politic sau poate sunt, dar n-au chef să joace în piesa aia și chiar au nevoie de schimbare”, a mai spus candidatul independent susținut de partidele ALDE și Pro România.„Hai s-o luăm simplu, chiar spun asta că mi-a fost rușine până acum s-o spun, în orice varianta dintre cele trei partide cu șefii lor în frunte s-ar câștiga alegerile lucrul ar fi identic cu cei 15 ani de până acum. Adică lupta între ei, război, indiferent care dintre ei... Pe propunerea mea, se face pace. Și dacă vrea cineva pace și schimbare în România, altceva în orice caz, acela sunt eu”, a declarat Diaconu.„Eu cer ordine de drept - cum scrie, așa facem. La noi e o dezordine nesfârșită. Sunt 3 părți politice, iar președintele e în război cu ei. Președintele trebuie să forțeze discuția, să împingă teme mari până se ajunge la real. Președintele trebuie să creeze impresia că e nevoie de toată societatea Președintele nu trebuie să facă el nimic, fac ceilalți”, a msi spus Diaconu.