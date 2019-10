​Ludovic Orban nu va retrage miniștrii propuși care au primit vot negativ în comisii: Nu accept evaluarea PSD

„Ar însemna să-mi neg toată cariera politică de 30 de ani”, a răspuns Orban, întrebat de ziariști dacă are intenția să retragă parlamentarii cu aviz negativ. Până la publicarea acestei știri, primiseră aviz negativ Florin Cîțu și Ion Ștefan.„Nu acceptăm evaluarea pe care o face PSD pentru un candidat (...) Votul a fost un vot politic, clar, nu acceptam ca Lia Olguța Vasilescu, Rădulescu Mitralieră să fie cei care care să stabilească capacitatea unui ministru din echipa mea de a face reforme și de a duce la bun sfârșit programul de guvernare”, a argumentat liderul PNL.Acesta a precizat că votul de învestitură a Guvernului în plenul Parlamentului va fi „determinat de discuțiile pe care le-am avut, atât cu partenerii noștri cât și cu parlamentarii cu care am avut discuții și care vor vota guvernul”.În ceea ce privește prestația lui Ion Ștefan în timpul audierilor, Orban a admis că acesta a fost „emoționat” dar acest lucru a fost determinat de faptul că „nu a participat niciodată la o astfel de execuție politică pe care i-a pregătit-o majoritatea PSD”, „disperată că la conducerea ministerului Dezvoltării poate exista un om corect”.Legat de acuzațiile potrivit cărora Ion Ștefan nu a plătit impozitul corect pentru casa de peste 900 de metri pe care o are, Orban crede că nici aici nu este vina lui Ion Ștefan.Astfel, recepția lucrării și stabilirea valorii de impozitare trebuia să o facă Primăria Focșani, prin Direcția de taxe și impozite, a spus Ludovic Orban, care s-a întrebat dacă nu cumva există mai multe situații similare în acest oraș.„Dl deputat Ștefan și-a plătit toate impozitele pe care i le-a solicitat primăria Focșani” și, dacă se stabilește o altfel de valoare a impozitului, acesta va plăti eventuale impozite restante și penalitățile aferente, a adăugat Orban.