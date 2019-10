Premierul demis Viorica Dăncilă îl propune pe Victor Negrescu în funcția de comisar european. Scrisoarea va fi trimisă marți la Bruxelles

Întrebată marți, la ieșirea din Primăria Săndulești, județul Cluj, despre informațiile potrivit cărora Victor Negrescu ar fi propunerea Guvernului pentru funcția de comisar european, Viorica Dăncilă a spus: „Da, este o variantă domnul Negrescu, având în vedere experiența de care se bucură: a fost europarlamentar, a fost ministrul pentru Afaceri Europene, deci îl recomandă experiența pe care o are pentru funcția de comisar european”.„Îl recomandă și Guvernul Dăncilă printr-o scrisoare către Bruxelles?”, este întrebarea unui ziarist, iar răspunsul Vioricăi Dăncilă a fost: „Îl recomandă și Guvernul Dăncilă printr-o scrisoare către Bruxelles”.Dăncilă a spus că scrisoarea va fi trimisă marți.„Probabil închei și acele informații apărute în spațiul public că de fapt e locul păstrat pentru Viorica Dăncilă. Din start am spus că nu îmi abandonez echipa, voi fi alături de colegii mei, sunt președintele PSD și candidatul la prezidențiale”, a încheiat Dăncilă. Anunțul lui Dăncilă vine în contextul în care președintele Klaus Iohannis avertiza că se va opune în care guvernul demis va face o nouă nominalizare pentru funcția de comisar european. ​„Un guvern care a fost demis de drept în Parlament nu poate face o propunere în numele României. (...) Îi voi spune foarte clar doamnei președinte ales al Comisiei Europene că nu pot să accept ca un guvern demis să facă o propunere care să fie și acceptată. Iar despre portofoliu, eu am mai discutat și m-a asigurat că portofoliul pentru România rămâne valabil”, a declarat Iohannis, pe 17 octombrie, la Bruxelles.Ursula von der Leyen, președintele-ales al Comisiei Europene, se așteaptă ca, odată ce se va forma un nou guvern la București, România să nominalizeze cât mai repede posibil un candidat la funcția de comisar european, a afirmat Mina Andreeva, purtătorul de cuvânt al Executivului UE.„Este urgent și se așteptă ca, odată ce va exista un guvern în funcție în România, să trimită, cât mai repede posibil, un candidat, și este în contact cu omologii săi din România în acest sens", a afirmat Andreeva, citată de site-ul Politico Europe.Comisarii propuși de Franța, Ungaria și România au fost respinși de Parlamentul European.Guvernul Viorica Dăncilă l-a desemnat pe Dan Nica pentru postul de comisar european, după respingerea Rovanei Plumb de către Parlamentul UE, însă această propunere nu a fost încă acceptată în mod formal, au notat jurnaliștii de la Politico.