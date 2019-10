Dăncilă spune că PSD nu va boicota audierea miniștrilor în comisii: Colegii mei vor fi corecți

Viorica Dăncilă a afirmat luni seară, la România TV, că parlamentarii din PSD nu vor boicota audierea în comisiile din Parlament a miniștrilor propuși pentru Guvernul Orban. Liderul PSD susține că dacă un ministru va fi bine pregătit nimeni nu va avea ce să îi reproșeze, potrivit Mediafax.

„Nu am vorbit despre persoane, nu am avut o discuție în acest sens. Sunt convinsă că colegii mei vor fi foarte corecți. Sunt convinsă că dacă este un ministru care este bine pregătit nimeni nu are ce să îi reproșeze. Nu s-a discutat despre așa ceva”, a spus Viorica Dăncilă, la România TV.

Ea a afirmat că e surprinsă de decizia lui Nicolae Ciucă de a veni în funcția de ministru al Apărării, deoarece în trecut acesta spunea că nu va intra în politică.

„Știu că domnul Ciucă spunea că nu va face niciodată politică. Dacă faci un gest ți-l asumi până la capăt. Pentru mine este o surpriză, pentru că o persăană care a zis că nu se va implica politic este acum un membru de partid. Eu nu vreau să îl judec pe domnul Ciucă. Nu am lucrat mult cu el, nu pot spune dacă am sau nu încredere. Va avea posibilitatea să demonstreze ca ministru”, a susținut Dăncilă.

Premierul demis a susținut că ar vrea să plece cât mai repede de la Palatul Victoria, deoarece românii au nevoie de stabilitate.

„Eu mi-aș dori să plec cât mai repede de la Palatul Victoria, pentru că este un Guvern interimar, îmi doresc stabilitate pentru această țară și ca românii să aibă siguranța zilei de mâine. Dar, nu este vorba de a înlocui o persoană cu alta sau un Guvern cu altul, important este programul de guvernare. Eu nu pot să girez măsuri împotriva românilor. Dacă aș gira acest program de guvernare aș fi parte a măsurilor luate împotriva lor. Important este ca țara să meargă înainte”, a subliniat Dăncilă.

Totodată, Viorica Dăncilă a reiterat invitația la dezbatere pentru Klaus Iohannis.

„Eu sper ca până la urmă să nu îi fie frică domnului președinte Iohannis să se confrunte cu o femeie. Trebuie să aibă puterea și tăria să vină la această confruntare. Eu îl aștept cu răspuns. Eu l-am provocat pe domnul Iohannis pentru că eu cred că sunt singurul contracandidat care luptă împotriva domnului Iohannis. Când domnul Iohannis a vrut demiterea acestui Guvern toți i s-au subordonat. Nu au văzut un contracandidat în domnul Iohannis. Singurul contracandidat a fost Viorica Dăncilă. Încă îl mai aștept pe domnul Iohannis să dea curs acestei confruntări 1-1. Este de datoria noastră să venim în fața cetățenilor să arătăm ce am făcut.Sper să accepte. O să îi repet domnului Iohannis în fiecare zi până când va accepta”, este mesajul transmis de liderul PSD la România TV.

Potrivit afirmațiilor Vioricăi Dăncilă, aceasta nu vrea o dezbatere cu Dan Barna pentru că e sigură că va intra în turul doi alărui de Klaus Iohannis.

„Eu mă raportez la domnul Iohannis. Domnul Barna l-a susținut pe domnul Iohannis în demersuri, nu este contracandidatul domnului Iohannis. Eu mă lupt cu domnul Iohannis. Nu am această aroganță, dar după modul în care am văzut poziționarea populației în teritoriu eu cred că voi intra în turul doi și cred că voi câștiga alegerile preziențiale”, a conchis Dăncilă.