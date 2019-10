PSD vrea ca Parlamentul să adopte o declarație de susținere a investiţiei grupului Volkswagen în România

​Parlamentarii PSD au inițiat și au depus luni, în ședința conducerii Parlamentului, un proiect privind sprijinirea demersurilor de atragere a investiţiei Volkswagen. Mai exact, social democrații propun ca Parlamentul să adopte o declarație prin care să susțină investiţia grupului german în România.







Ministrul demis al Mediului de Afaceri, Radu Ştefan Oprea a declarat, la Parlament, că a existat o discuție între reprezentanţii autorităţilor române şi cei ai VW la Arad, unde a fost prezentat potenţialul zonei respective iar Guvernul a transmis oferta de ţară. Potrivit acestuia grupul german are deja o listă scurtă cu amplasamente vizate, iar România şi Bulgaria figurează pe această listă.





"În spaţiul public au apărut în ultima perioadă discuţii despre această investiţie strategică. Am fost extrem de activi, am fost întotdeauna cu cel puţin o lună şi jumătate, dacă nu două, în faţa tuturor competitorilor când am făcut lobby-ul necesar pentru ca această investiţie să fie în România. Procesul de selecţie a locaţiilor a fost unul transparent. Şase locaţii au intrat într-o listă scurtă, apoi două. Şi a fost selectată una. A existat grup de lucru interministerial care a lucrat la oferta de ţară şi dintre statele membre UE vă pot spune că este cea mai competitivă ofertă", a declarat Radu Ştefan Oprea.





În urmă cu două săptămâni fostul primar al Aradului, europarlamentarul Gheorghe Falcă declara că există discuții și negocieri oficiale ale reprezentanțiilor Guvernului cu compania de consultanță a Volkswagen pentru construirea unei fabrici Skoda în România, la Arad.Discuțiile cu România au loc în contextul în care Volkswagen a decis să suspende construcția după ce Turcia a invadat nordul Siriei.