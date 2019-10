Ultimele facturi ale guvernului Dăncilă. Executivul ar putea aproba azi și majorarea salariului minim

„Mâine (luni - n.r.) vom avea Hotărâre de Guvern referitor la achitarea facturilor PNDL. Aşa cum ştiţi, noi am sprijinit de fiecare dată comunităţile locale, iar aceste programe au fost foarte importante, s-au aplicat fără a ţine cont de culoarea politică. Ministrul Finanţelor a făcut toate demersurile astfel încât mâine să putem să achităm facturile PNDL”, a anunțat, duminică, Viorica Dăncilă, potrivit Mediafax.

Un alt proiect improtant care ar putea fi pe ordinea de zi suplimentară a Guvernului este cel referitor la majorarea salariului minim brut pe țară. Ministerul Muncii și Protecției sociale a pus în dezbatere publică un proiect de hotărâre care majorează de la 1 ianuarie salariul minim brut pe țară la 2.262 lei, de la 2080 de lei în prezent.

Liderul PNL Ludovic Orban a somat Executivul să nu ia nicio hotărâre privind creșterea salariului minim pe economie.

"Îi somez să nu adopte nicio hotărâre, nu au capacitatea de a adopta o astfel de hotărâre, care are un impact economic important, care are un impact asupra mediului de afaceri şi care are consecinţe bugetare. Acest Guvern nu are dreptul legal de a adopta o astfel de hotărâre de Guvern. Dacă, totuşi, vor vrea să adopte o astfel de hotărâre de guvern, o vom modifica”, a precizat Orban, joi, la Parlament, după ce liberalii au depus la Secretariatul Parlamentului lista miniștrilor și programul de guvernare al PNL.